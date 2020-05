Samsung brengt Health-app uit voor tv's van dit jaar

Samsung heeft zijn Health-dienst uitgebracht voor zijn tv's die dit jaar zijn uitgekomen. Met de Health-app kunnen gebruikers gezondheidsdata bijhouden en instructievideo's voor fitness en meditatie bekijken.

Samsung vermeldt niet of de dienst alleen in bepaalde landen beschikbaar zal zijn of wereldwijd uitkomt. Gezinsleden kunnen per persoon een eigen profiel aanmaken en op basis daarvan aanbevelingen voor instructievideo's krijgen, aldus de fabrikant. Er zijn ongeveer 250 video's beschikbaar bij de release, onder meer Calm, obé fitness, barre3, Echelon, Fitplan en Jillian Michaels Fitness.

Samsung Health is al jaren een app op smartphones van de fabrikant en die kan gezondheidsdata bijhouden als aantal stappen op basis van sensordata. Ook is de app beschikbaar op horloges van de Zuid-Koreaanse fabrikant.