Samsung geeft 'oudere' smartwatches software-update met One UI-interface

Samsung heeft een belangrijke update uitgebracht voor de Galaxy Watch en de al wat oudere smartwatches Gear S3 en Gear Sport. De toestellen krijgen hiermee een aantal functies van de nieuwe Galaxy Watch Active, zoals de One UI-interface.

De One UI-software voor Tizen, die nauw aansluit bij de interface van de nieuwe Samsung Galaxy smartphones, vervangt Tizen-versie 4.0.0.2. Naast een modernere look biedt de nieuwe interface meer controle over een aantal functies. Voorbeelden zijn de frequentie van dagplannerberichten en de mogelijkheid om waking on touch in en uit te schakelen

Volgens de releasenotes maakt de nieuwe software het ook eenvoudiger om activiteiten te tracken via de Samsung Health-app. Verder werd outdoor zwemmen toegevoegd als nieuwe activiteit en zijn er veel meer statistieken over het slaapgedrag. Zo vergelijkt de smartwatch het slaappatroon met dat van andere gebruikers in dezelfde leeftijdsgroep. Eveneens nieuw zijn de Apple Watch-achtige waarschuwingen bij een hoge hartslag.

Gebruikers kunnen na de update ook een aantal watchfaces oftewel wijzerplaten van de Galaxy Watch Active naar hun uurwerk downloaden. De lijst met wijzigingen belooft tot slot ook een optimalisatie van het energiegebruik en meer controle over apps die op de achtergrond draaien, waardoor de klokjes wellicht minder vaak moeten worden opgeladen.

Samsung heeft de update beschikbaar gesteld voor de Galaxy Watch, Gear S3 en Gear Sport, maar het kan even duren voordat alle gebruikers de software kunnen downloaden.