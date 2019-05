'PlayStation-team wist niets van samenwerkingsplannen Microsoft en Sony'

Het PlayStation-team zou vooraf niet op de hoogte zijn geweest van Sony's plannen om te gaan samenwerken met aartsrivaal Microsoft. De aankondiging dat Sony voor gamestreams gebruik wil maken van Microsofts Azure-dienst, sloeg bij het team in als een bom, meldt Bloomberg.

Sony en Microsoft maakten vorige week bekend dat ze willen gaan samenwerken op verschillende gebieden rond game-infrastructuur, halfgeleiders en kunstmatige intelligentie. De aankondiging verraste de hele game-industrie, maar de grootste schok liet zich optekenen bij Sony’s eigen PlayStation-divisie. Volgens financieel persbureau Bloomberg verliepen de onderhandelingen met Microsoft rechtstreeks via de topbestuurders in Tokio en werd het PlayStation-team nauwelijks bij de deal betrokken.

Volgens Bloomberg, dat zich baseert op bronnen die vertrouwd zijn met de zaak, werden zelfs leidinggevenden binnen de PlayStation-divisie verrast door het nieuws. Zij zouden het overige personeel hebben moeten kalmeren met de boodschap dat de plannen geen effect hebben op de ontwikkeling van Sony’s next-generationconsole.

Door snellere internetverbindingen en beter presterende clouddiensten verdwijnt bij gaming de noodzaak van een fysieke console. Vooral Sony, waar de PlayStation garant staat voor een derde van de winst, krijgt het daardoor steeds heter onder de voeten. Microsoft bouwt weliswaar ook nog consoles, maar beschikt met zijn Azure-clouddienst, de op een na grootste cloud ter wereld, over een plan-b. Ook Google en Amazon bouwen op dit moment een clouddienst voor gaming uit.

Sony probeerde in de voorbije zeven jaar eigenhandig een cloudplatform uit de grond te stampen: het huidige PlayStation Now. Dat werd echter nooit het verhoopte succes. Het Japanse bedrijf was hierdoor min of meer gedwongen om de samenwerking op te zoeken, zelfs al is dat met een van zijn grootste concurrenten.

Volgens analisten komt Sony’s deal met Microsoft nog ruimschoots op tijd. In 2023 zal cloudgaming nog maar twee procent uitmaken van de totale inkomsten in de game-industrie, zo becijferde marktvorser IHS Markit. Het verklaart ook waarom zowel Sony als Microsoft volgend jaar hoogswaarschijnlijk eerst nog een ‘klassieke’ console zal uitbrengen.