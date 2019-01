Samsung geeft oudere Gear 3- en Gear Sport-smartwatch stevige software-update

Samsung heeft een belangrijke update uitgebracht voor zijn al wat oudere smartwatches Gear 3 en Gear Sport. De software omvat onder meer een aantal nieuwe fitness- en gezondheidsfuncties, en een verbeterde interface.

Versie 4.0.0.2 van het Tizen-besturingssysteem is een gratis update voor de Gear S3 Frontier/Classic en Gear Sport uit respectievelijk 2016 en 2017. De grootste vernieuwing heeft betrekking op Samsung Health, dat voortaan indoorwork-outs bevat en ook een functie biedt om trainingen te combineren als je verscheidene activiteiten na elkaar doet. De Health-widget is uitgebreid met informatie over de verschillende slaapfases.

Eveneens nieuw op deze al wat oudere klokjes zijn de Theater- en Slaapstand voor de momenten waarop de drager niet gestoord wil worden door oproepen en notificaties. Deze functies zijn te bedienen via het vernieuwde Quick Panel, dat in Tizen 4.0.0.2 wat makkelijker toegankelijk is geworden. Verder zijn vooral de mogelijkheid om op het uurwerk zelf van muziekbron te wisselen, de functie om conceptberichten te bewaren en de ondersteuning van ruim duizend emoji het vermelden waard.

De nieuwe software voor de klokjes wordt op dit moment alleen nog in de VS uitgerold, maar 9to5Google verwacht dat andere landen snel zullen volgen.