Europese ruimtevaartorganisatie wil voor 2025 regoliet delven op de maan

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een contract gesloten met de ArianeGroup voor het doen van onderzoek naar de mogelijkheid om voor 2025 een missie naar de maan te lanceren. Het doel is om op de maan regoliet te winnen voor de productie van water en zuurstof.

De ArianeGroup meldt dat het voor dit onderzoek samenwerkt met onder meer het Belgische bedrijf Space Applications Services. Dit bedrijf levert de controlefaciliteiten voor op de grond. Verder is een Duitse start-up genaamd PTScientists betrokken bij het project om de benodigde maanlander te ontwikkelen. De bedrijven die meedoen aan dit project, zijn allemaal Europees en leveren diensten voor de hele missie, van de lancering tot de landing en de communicatie vanaf het maanoppervlak.

De maanmissie heeft als doel regoliet te delven. Omdat dit erts ijzeroxide bevat, valt er water en zuurstof uit te halen. Dat zou een onafhankelijke menselijke aanwezigheid op de maan mogelijk maken, waarbij brandstof kan worden geproduceerd voor ruimtemissies die dieper het zonnestelsel in gaan. Regoliet is een mengsel van stof, gruis, mineralen, klei, glas, en brokken gesteente en verschillende chemische stoffen, dat aan de oppervlakte te vinden is.

Het is de bedoeling dat de Ariane 64-raket wordt gebruikt als de missie daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is een versie van de Ariane 6-raket met vier stuwraketten. Deze Ariane-raket heeft capaciteit om tot 8.500kg aan vracht mee te nemen naar de maan. De Ariane 6-raket, die een veel goedkopere versie van de Ariane 5 is, zal in 2020 gereed zijn. Volgens The Telegraph heeft de ArianeGroup laten weten dat tijdens de missie alleen robots naar de maan gaan en geen mensen.