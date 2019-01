'Porsche verdubbelt productie van zijn eerste volledig elektrische auto'

Porsche wil naar verluidt zijn productie van de Taycan-ev verdubbelen tot veertigduizend exemplaren per jaar. De automaker zou aangemoedigd zijn door het aantal reserveringen. Hiermee wordt het model wat aantal betreft een van de grootste Porsches.

In Noorwegen had Porsche drieduizend reserveringen voor de Taycan, terwijl het normaal gesproken driehonderd auto's per jaar verkoopt in die markt. Dergelijke cijfers waren de motivatie voor de verhoging. Volgens het Duitse Automobilwoche is het aantal van veertigduizend exemplaren per jaar voor een high-end automaker als Porsche zeer groot.

De auto zal een actieradius van meer dan vierhonderd kilometer hebben en een 800V-laadsysteem. Dat levert een laadsnelheid van 350 kilowatt op, wat de auto in een kwartier voor tachtig procent moet kunnen opladen, aldus Electrek. Ter vergelijking: een Tesla doet daar ongeveer veertig minuten over bij een Supercharger. De goedkoopste Model S, die het dichtst op de beoogde prijs van de Porsche zit, heeft met ongeveer 540 kilometer wel een grotere actieradius.

In september moet het uiteindelijke ontwerp van de Taycan onthuld worden en productie moet tegen het eind van het jaar beginnen, schrijft Electrek. De wagen moet een vanafprijs van tachtigduizend tot negentigduizend dollar krijgen.

Voor de productie van de auto heeft Porsche twaalfhonderd nieuwe werknemers aangenomen en zes miljard euro geïnvesteerd. Porsche meldde vorig jaar dat het verwacht dat vanaf 2025 de helft van alle geleverde auto's deels of volledig elektrisch rijdt.