Porsche brengt elektrische Taycan-sportwagen uit voor 157.100 of 191.000 euro

Porsche heeft de elektrische Taycan-sportwagen gepresenteerd. De auto is nu te bestellen en vanaf medio januari volgend jaar moeten de modellen in Nederland bij de Porsche-centra staan. De Taycan Turbo krijgt een adviesprijs van 157.100 euro en de Turbo S kost 191.000 euro.

Beide modellen beschikken over een accu met een capaciteit van 93,4kWh. Conform de wltp-norm heeft de Taycan Turbo S daarmee een actieradius van maximaal 412km, terwijl de minder krachtige Taycan Turbo tot 450 kilometer haalt. De Turbo S heeft een vermogen van 465kW, wat oploopt tot 538kW in combinatie met een koppel van 1050Nm tijdens launch control, een systeem om de bestuurder te helpen om snel weg te komen vanuit stilstand. Bij toepassing van die functie komt het vermogen van de Turbo uit op 507kW. De Turbo S legt de spint van 0 tot 100km/u af in 2,8 seconden, terwijl de Turbo daar 0,4 seconden langer over doet.

Porsche wil zich met de Taycan ook onderscheiden op het vlak van het opladen van de accu. Daartoe krijgt de Taycan als eerste elektrische auto ter wereld een 800V-accusysteem en de fabrikant zegt dat het maximale laadvermogen op 270kW uitkomt. Volgens Porsche maakt dat laadvermogen het mogelijk om met een snellader op gelijkstroom in 5,5 minuten honderd kilometer bereik toe te voegen; bij een oudere snellader, die laadt met 50kW, duurt de toevoeging van 100km 31 minuten. Als een rijder de accu wil bijladen van 5 naar 80 procent, duurt dat bij gelijkstroom met 270kW en onder ideale omstandigheden 22,5 minuten en met 50kW 93 minuten. Met wisselstroom, waarbij het gaat om thuisladen of publieke laadpalen, kan laden met maximaal 11kW; de accu is dan in 9 uur van 0 tot 100 procent geladen. Eerder werd al bekend dat Porsche het laadvermogen van de Taycan in 2021 wil opvoeren tot maximaal 350kW.

Bij de vierwielaangedreven Taycan wordt zowel de voor- als de achteras van de Taycan aangedreven door een eigen elektromotor. Bij de achteras is sprake van tweetrapstransmissie, wat volgens Porsche in de eerste versnelling moet leiden tot snelle acceleratie en in de tweede versnelling tot optimale efficiëntie. Het gaat bij de Taycan om twee permanent-synchroon elektromotoren, waarbij de transmissie en pulsomvormer in een compacte aandrijfmodule zijn samengebracht.

Porsche benadrukt dat de cw-waarde of luchtwrijvingscoëfficiënt van de Taycan op 0,22 uitkomt, wat relatief laag is. De eveneens gestroomlijnde, hybride i8-sportwagen van BMW heeft een cw-waarde van 0,26, de Ioniq en Model S zitten op 0,24, en de Model 3 op 0,23. Aan de andere kant van het spectrum zit de Hummer H2 met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,57.

De Turbo S- en Turbo-versie zijn de krachtigste modellen van de Taycan, maar daar blijft het niet bij. Porsche gaat later ook minder krachtige exemplaren uitbrengen en eind volgend jaar volgt de Taycan Cross Turismo, wat waarschijnlijk een cross-over wordt. De fabrikant zegt tot 2022 meer dan zes miljard in elektromobiliteit te steken.