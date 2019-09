Asus voorziet Zephyrus-gamelaptop met 17,3"-scherm van 300Hz-paneel

Asus komt in oktober met een nieuwe variant van zijn Zephyrus S GX701-gamelaptop met daarin een 300Hz-paneel. Later wil Asus ook een 300Hz-paneel gaan gebruiken in de GX502 met 15,6"-scherm.

Asus demonstreert op de IFA-beurs in Berlijn zowel de nieuwe GX701 als een prototype van de GX502 met 300Hz-paneel. Ook de 15,6"- en 17,3"-versies van de ROG Strix Scar III worden getoond met de snelle panelen. De 300Hz-panelen hebben volgens Asus een responstijd van 3ms, maar verdere details worden niet genoemd. Het is aannemelijk dat het om panelen met een resolutie van 1920x1080 pixels gaat. Ook lijkt het om ips-achtige panelen te gaan, want Asus belooft bij het 17,3"-model Pantone-validatie. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het scherm een goede kleurweergave hebben.

Asus gebruikt voor zijn Zephyrus-laptops tot nu toe veelal panelen van AU Optronics. Die fabrikant maakt ahva-panelen met ips-eigenschappen die tot 240Hz gaan. Misschien zijn de nieuwe 300Hz-panelen gebaseerd op die 240Hz-versies en wordt de hogere snelheid gehaald in een overdrivemodus.

Wat de GX701 met 300Hz-scherm gaat kosten, is nog niet bekend. De dunne 17,3"-laptop kwam eerder dit jaar al uit met andere schermpanelen. Tweakers publiceerde in april een review van een Zephyrus S GX701 met 144Hz-scherm.

Ook Acer kondigde op woensdag een laptop met een 300Hz-paneel aan. Dat gaat om een nieuwe variant van de Predator Triton 500, een 15,6"-gamelaptop die in november uitkomt.