Brave: Google omzeilt AVG en deelt data over gebruikers met adverteerders

Browsermaker Brave claimt dat concurrent Google privédata van gebruikers deelt met adverteerders en zo de Europese privacyregels van de AVG omzeilt. Brave heeft documentatie daarvan ingeleverd bij een Ierse overheidsinstantie die onderzoek doet naar Google.

Brave claimt dat Google door gebruik te maken van zogenaamde Push-pagina's, waarvan de browsermaker een voorbeeld online heeft gezet, de AVG-regels omzeilt. Daarbij zou een 'gid' worden meegestuurd, een identifier van Google-gebruikers zonder het account te noemen. In combinatie met andere cookies kunnen adverteerders, bij het in real time bieden op advertenties, daarmee gebruikers matchen met een eigen database. Daardoor is het delen van de data niet anoniem en overtreedt Google de regels, stelt Brave.

Het delen van de Push-pagina's gebeurt bij het bieden op advertenties op in totaal meer dan acht miljoen websites met DoubleClick-advertenties. Google bespreekt de gebruikte techniek ook op een eigen pagina en bevestigt daarbij het gebruik van een code om een gebruiker te identificeren.

Brave-topman Johnny Ryan heeft documentatie en logs ingeleverd bij de Ierse Data Protection Agency, die onderzoekt of Google de wet overtreedt met dataverzameling voor zijn advertenties. Google zegt in een reactie tegen de Financial Times dat het de documentatie niet heeft gezien, maar dat het nooit gepersonaliseerde advertenties laat zien zonder toestemming van gebruikers.