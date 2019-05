Ierse toezichthouder onderzoekt of Google AVG overtreedt met dataverzameling

De Ierse privacytoezichthouder Data Protection Commission onderzoekt of zoekgigant Google de Algemene Verordening Persoonsgegevens overtreedt met de dataverzameling voor gepersonaliseerde advertenties. Dat maakte de commissie woensdag bekend.

De Ierse toezichthouder gaat kijken hoe Google voor zijn Ad Exchange data verzamelt en bewaart, aldus de melding. Daarbij wil de Data Protection Commission weten of dat in lijn gebeurt met de AVG, de Europese privacywetgeving die een jaar geleden van kracht werd.

Het onderzoek gebeurt na een melding van onder meer Johnny Ryan, topman van het bedrijf dat de Brave Browser maakt. Hij heeft het bewijs dat hij heeft gestuurd naar de Ierse privacycommissie openbaar online gezet en een betoog geschreven. De privacycommissie in Ierland begon na een klacht van Ryan eerder een onderzoek naar advertentieorganisatie IAB Europe. Dat gebeurde vorige maand.

Het is onbekend of en wanneer het onderzoek van de Ierse commissie zal zijn afgerond. Google heeft zijn Europese hoofdkantoor in Ierland zitten. Google kreeg in januari in Frankrijk een boete vanwege het schenden van de AVG.