Voorzitter Europese Raad waarschuwt voor macht van grote technologiebedrijven

Donald Tusk waarschuwt voor de macht van grote techbedrijven. Tijdens een toespraak in Warschau waarschuwde de voorzitter van de Europese Raad dat de bedrijven haast net zoveel macht hebben als China.

Tusk uitte zijn zorgen tijdens de Poolse Dag van de Grondwet in de hoofdstad, meldt Reuters. Hij vergelijkt de macht van technologiebedrijven zoals Apple, Amazon, Facebook en Google met de macht van landen zoals China.

"In het oosten zien we de opkomst van diegenen die het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden", zegt hij, wijzend op China. "In het westen zien we nu de opkomst van een ongecontroleerd, spontaan imperium." Tusk zei ook dat jongeren steeds afhankelijker zijn van internet en dat dit in de toekomst alleen nog maar meer zal worden.

De Europese Unie probeert al langer om burgers beter te beschermen tegen de macht van grote technologiebedrijven. De AVG-privacywet is daar een bekend voorbeeld van.