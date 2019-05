Audi gaat zich weer op waterstof richten

Audi gaat zich weer op zijn h-tron-programma voor waterstofbrandstofcellen richten. De Duitse autofabrikant heeft hernieuwde aandacht voor waterstof na zorgen over de aanwezigheid van voldoende grondstoffen voor accu's voor elektrische voertuigen.

De bedoeling is dat de Volkswagen Groep Audi's h-tron-programma tot het belangrijkste programma voor waterstofbrandstofcellen binnen het concern maakt. "We willen meer prioriteit geven aan waterstofbrandstofcellen, met meer geld, meer capaciteit en meer zelfvertrouwen", zegt Audi-voorzitter Bram Schot tegen Autocar.

Audi maakte zijn h-tron-concept in 2016 wereldkundig. De fabrikant claimde destijds dat de conceptauto een actieradius van 600 kilometer had en in vier minuten weer volledig van brandstof te voorzien was. De conceptauto bevat een lithium-ionaccu van 100kW, een warmtepomp en een dak met zonnepanelen voor 320 watt. De stroom van de brandstofcel en accu gaat naar twee elektromotoren, een van 90kW en een van 140kW. Het koppel bedraagt 550Nm. De conceptauto kan daarmee in zeven seconden van 0 naar 100km/h. De topsnelheid ligt op 200 km/h.

Volgens Schot onthult Audi later dit jaar een nieuw systeem met waterstofbrandstofcellen en in 2021 zou een Audi FCEV in gelimiteerde oplage als leasemodel beschikbaar kunnen komen. FCEV staat voor fuel cell electric vehicle. Audi werkt hierbij samen met Hyundai, dat al sterk op waterstofcellen gericht is.

De Audi-topman noemt de schaarsheid van materialen voor de accuproductie als zorg voor de ontwikkeling van elektrische auto's. Om efficiënter elektrisch rijden en een groter bereik mogelijk te maken zou de industrie alternatieven moeten blijven onderzoeken. "En dan kom je bij waterstofbrandstofcellen."

