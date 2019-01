Stroomnet Groningen en Drenthe loopt tegen grens teruglevering aan

Het elektriciteitsnetwerk heeft in delen van Groningen en Drenthe geen capaciteit meer om verdere teruglevering af te handelen. Netbeheerder Enexis kan daarom op plekken geen nieuwe projecten van zonnepanelen aansluiten.

Enexis en de landelijke netbeheerder TenneT erkennen de aansluitproblemen tegen de Volkskrant: "Nieuwe initiatieven voor duurzame opwekking, met name zonneparken, vragen om zoveel aansluitcapaciteit, dat het regionale net op korte termijn en op verschillende plaatsen de grenzen van de maximale belastbaarheid nadert". Vooral gebrek aan planning bij de initiatieven zou de oorzaak zijn, hierdoor kunnen netbeheerders niet tijdig kabels en transformatiehuizen aanpassen.

Het probleem zou met name spelen in dunbevolkte delen van het land, zoals Groningen, Drenthe en Overijssel. Het stroomnet heeft daar minder capaciteit maar de grond is er relatief goedkoop en er is veel ruimte voor bijvoorbeeld zonneweiden. Ook in andere regio's lijken echter problemen op te doemen. In november vorig jaar kaartte Groen-Links in Zuid-Holland het gebrek aan netcapaciteit aan. Onder andere een zonneweideproject in Boskoop zou daar vertraging oplopen.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verwees in mei vorig jaar in antwoord op kamervragen naar de Elektriciteitstafel, waar decentrale overheden en netbeheerders aanzitten: "Voor de korte termijn zullen de betrokken overheden, netbeheerders en de sector in overleg een praktische oplossing moeten zoeken. Het vergroten van de netcapaciteit kost tijd, omdat ruimte gevonden moet worden voor stations en voor nieuwe verbindingen met bijbehorende ruimtelijke vergunningprocedures."