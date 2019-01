Rockstar voegt meer battle royale toe aan Red Dead Online

Rockstar Games heeft een nieuwe spelmodus genaamd Gun Rush toegevoegd aan Red Dead Online. Het nieuwe onderdeel van het online spelcomponent van Red Dead Redemption 2 komt het meest in de buurt van hoe veel populaire battleroyalegames momenteel werken.

In Gun Rush gaan maximaal 32 spelers de strijd met elkaar aan op een snel kleiner wordend speelveld. In dat speelveld liggen wapens en munitie, die spelers moeten zien te vinden en gebruiken om te kunnen overleven. Gun Rush is speelbaar als Free for All, waarbij elke speler alleen speelt, of in teamverband, waarbij het langst overlevende team wint.

De opzet van de spelmodus doet denken aan populaire games als Fortnite en PlayerUnknown's Battlegrounds, maar dan met 32 in plaats van 100 spelers. Red Dead Online bevatte al wel een op battle royale lijkende modus in de vorm van Make it Count, maar daarin hadden alle spelers standaard een boog of werpmessen. Het zoeken naar wapens en munitie speelde daarin geen rol en vuurwapens waren niet aanwezig.

De nieuwe spelmodus is onderdeel van de meest recente update voor Red Dead Online, dat zich nog steeds in de bčtatestfase bevindt. Rockstar maakte tevens bekend dat er binnenkort diverse wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zo gaat de manier waarop spelers worden gestraft voor misdaden op de schop, waarbij het de bedoeling is dat spelers de 'premie' op hun hoofd binnen een bepaalde tijd betalen, omdat de game anders premiejagers op ze afstuurt. Ook zal het makkelijker worden om agressieve spelers uit de weg te gaan. Daarnaast verkleint de ontwikkelaar binnenkort de afstand waarop spelers andere spelers op de minimap kunnen zien. Als uitzondering hierop wil Rockstar spelers die vaak andere spelers aanvallen extra zichtbaar maken, maar de ontwikkelaar benadrukt dat die nuance waarschijnlijk nog even op zich laat wachten.

Red Dead Online is de multiplayermodus van Red Dead Redemption 2, dat in de herfst van 2018 verscheen voor PlayStation 4 en Xbox One. Het online spelcomponent werd op 30 november geopend en zit sindsdien in de bčtatestfase.