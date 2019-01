Lukoil en Belfius introduceren tanken met bank-app in België

Klanten van de Belgische bank Belfius kunnen vanaf 15 januari een tankbeurt afrekenen met hun smartphone. Betalen via de Belfius-app kan voorlopig alleen bij Lukoil-tankstations.

Met de nieuwe functie van de Belfius-bank-app kan de automobilist vanuit de wagen zijn brandstof betalen met de smartphone. Via geolocalisatie verschijnt het Lukoil-benzinestation waar hij zich bevindt automatisch op het scherm. De chauffeur hoeft vervolgens alleen nog het nummer van de gewenste pomp te selecteren. Na de tankbeurt toont de app het transactiebewijs. De klant vindt de transactie ook terug in de bank-app en ziet het overzicht van zijn maandelijkse tankbeurten op zijn rekeninguitreksels verschijnen.

Later is het de bedoeling dat ‘kaartloze tankers’ tijdens hun bezoek aan het benzinestation ook gepersonaliseerde aanbiedingen op hun smartphone ontvangen, zoals een korting voor een ontbijt in de shop of een korting op hun volgende tankbeurt. Brandstofleverancier Lukoil en Belfius werken voor de nieuwe dienst samen met Carpay Diem, een start-up die een platform ontwikkelde waarmee mobiele apps of geconnecteerde auto’s een benzinepomp kunnen activeren.