Rockstar en Take-Two verkopen 23 miljoen exemplaren Red Dead Redemption 2

Rockstar en Take-Two hebben tot aan eind december 23 miljoen exemplaren verkocht van de game Red Dead Redemption 2. Dat heeft de uitgever bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Red Dead Redemption 2 zou de bestverkochte game van 2018 zijn, zegt het bedrijf in de kwartaalcijfers. Het is voor het eerst dat de uitgever verkoopcijfers noemt van zijn game. De vorige grote game van Rockstar, GTA V uit 2013, is in totaal meer dan honderd miljoen keer over de toonbank gegaan. Alleen Tetris en Minecraft zijn meer verkocht. GTA V verscheen later onder meer ook voor pc. Red Dead Redemption 2 is tot nu toe alleen verkrijgbaar voor Xbox One en PS4.

De uitgever spreekt zich er niet over uit of de verkopen boven of onder verwachting waren. Ook zegt het bedrijf niets over het aantal spelers van Red Dead Online, de online omgeving waar elke koper van het spel toegang toe heeft.

Take-Two haalde een omzet van 1,25 miljard in het kwartaal dat eindigde op 31 december. Dat was het jaar ervoor 480 miljoen dollar. Volgens het bedrijf is die stijging vooral te danken aan de release van Red Dead Redemption 2.

Terugkijken: videoreview Red Dead Redemption 2