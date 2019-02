Huawei presenteert opvolgers P20-smartphones eind maart in Parijs

Huawei presenteert de opvolgers van zijn P20-smartphones op een eigen evenement eind maart in Parijs. Dat heeft de Chinese fabrikant bekendgemaakt. Daarmee zal de fabrikant de vermoedelijke P30 niet presenteren op telecombeurs Mobile World Congress, dat binnenkort plaatsvindt.

Er zijn nog geen details over wanneer het evenement precies zal plaatsvinden. De informatie komt van de Poolse divisie van de Chinese fabrikant, die de presentatie van de volgende high-end P-smartphones noemt in een aankondiging. Huawei kondigde al wel een presentatie aan over 2,5 week, waarop het zijn 5g-smartphone met buigbaar scherm zal tonen.

De smartphones heten vermoedelijk P30 en P30 Pro; Huawei bracht vorig jaar de P20 en P20 Pro uit, terwijl de toestellen het jaar ervoor P10 en P10 Plus heetten. Huawei heeft verder nog niets bekendgemaakt over zijn komende P-smartphones. Dit jaar kwam al wel de P Smart 2019 uit, al is dat geen high-end model.