GTA Online krijgt 23 juli een casino en gok-minigames

GTA Online krijgt op 23 juli met de Diamond-update een casino waar spelers gokspellen tegen de compurgestuurde bank kunnen spelen. Spelers kunnen in het casinopand ook een woning kopen. Bij de update horen daarnaast nieuwe kleding en voertuigen.

In de Diamond Casino & Resort kunnen spelers vanaf volgende week poker, blackjack en roulette spelen. Volgens Rockstar Games spelen gamers tegen de bank; het lijkt met de update dan ook niet mogelijk om tegen andere spelers gokspellen te kunnen spelen. Gokautomaten komen met de update ook in GTA Online, daarnaast komt er een Lucky Wheel waar spelers geldprijzen, kleding of voertuigen kunnen winnen. Het prijzenaanbod van dit spel wordt volgens Rockstar Games over de weken heen aangepast.

Bovenop het casino zit een penthouse die spelers kunnen kopen, deze komt compleet met zwembad en een uitgebreid terras. Kopers kunnen de woning ook upgraden met een sauna, bar of een bioscoop. Wie het penthouse koopt krijgt nieuwe co-opmissies tot zijn of haar beschikking. Een corrupte Texaanse familie wil het casino namelijk schade aandoen, de speler moet dat zien tegen te gaan. Wie de missies succesvol afrondt krijgt onder meer een nieuw voertuig. De Diamond-update is vanaf 23 juli gratis te downloaden voor Windows, PlayStation 4 en Xbox One.