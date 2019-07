Oppo en Vivo willen smartphones met twee wifi-netwerken laten verbinden

Oppo en Vivo werken aan een functie waarmee telefoons met twee wifi-netwerken tegelijk kunnen verbinden. Met deze techniek, die ze 'dubbele wifi versnelling' noemen, moet de internetverbinding sneller en soepeler kunnen verlopen.

De twee smartphonemakers laten de nieuwe functie zien op Weibo. In een van de filmpjes wordt een Oppo Reno 10x Zoom door middel van de 'dubbele wifi versnelling' via een 2,4GHz- en een 5GHz-verbinding verbonden met een router. Tegelijkertijd wordt een andere Oppo-telefoon met slechts een enkele 2,4GHz-verbinding verbonden met diezelfde router. Volgens Oppo laadt de telefoon met de dubbele wifi-verbinding websites 44,5 procent sneller en heeft het een downloadsnelheid die 322 procent hoger ligt dan de Oppo-telefoon met maar één wifi-verbinding.

In een ander Weibo-bericht zegt Vivo dat de techniek spellen ook stabieler laat draaien. Vermoedelijk wordt hiermee bedoeld dat de techniek de ping van de gebruiker verlaagt, wat een soepelere spelervaring geeft bij het spelen van multiplayergames.

De Oppo-telefoon met de dubbele wifi-functie draait op Color OS 6, net als de Oppo Reno 10x Zoom die nu in Nederland verkrijgbaar is. Of dat betekent dat de functie binnenkort verkrijgbaar wordt voor alle Color OS 6-gebruikers is niet duidelijk. Het is evenmin onduidelijk hoe de functie precies werkt; of dat gebruikers alleen met één router kunnen verbinden die een 2,4GHz- en 5GHz-verbinding aanbiedt, of dat de functie bijvoorbeeld ook met twee 2,4GHz-routers werkt.