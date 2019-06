Oppo werkt aan p2p-communiceren zonder internetverbinding op smartphones

Oppo heeft MeshTalk aangekondigd. Met de techniek moeten Oppo-gebruikers in een straal van 3km berichten en spraak kunnen uitwisselen zonder dat ze hiervoor met netwerken voor gsm, mobiel internet of wifi verbonden hoeven te zijn.

Oppo introduceerde MeshTalk tijdens MWC Shanghai 2019, waar het bedrijf ook zijn conceptsmartphone met frontcamera achter het scherm toonde. Het bedrijf beschrijft dat voor MeshTalk ad-hoc een lokaal netwerk opgebouwd wordt. Het signaalbereik in een open veld bedraagt een straal van maximaal drie kilometer en dankzij peer-to-peer-meshtechnologie zou die straal ook in drukke stadsomgevingen bereikt kunnen worden. Om dat mogelijk te maken dienen andere Oppo-smartphones als relays om het signaal door te sturen.

Hoe de techniek precies werkt maakt de fabrikant niet duidelijk. Wel meldt Oppo dat het een eigen communicatiechip heeft ontwikkeld voor MeshTalk. Het bedrijf zegt dat het bijvoorbeeld ook voor noodcommunicatie in te zetten is en MeshTalk zou nauwelijks invloed op de accuduur hebben. Wanneer de techniek voor het eerst in smartphones verschijnt is nog onbekend.

Het is niet de eerste keer dat bedrijven meshtechnologie inzetten om lokaal communiceren tussen smartphones mogelijk te maken. In 2017 demonstreerden IBM en dochterbedrijf The Weather Company een vergelijkbare techniek onder de noemer Mesh Network Alerts. Voor de peer-to-peerverbinding zette IBM wifi en bluetooth in om smartphones zonder internetverbinding waarschuwingen te kunnen laten doorsturen. Oppo meldt dat voor MeshTalk ook geen bluetoothverbinding nodig is.