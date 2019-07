Smartphonemerk Vivo bereidt komst naar Europa voor

Er zijn vacatures verschenen op LinkedIn die duidelijk maken dat smartphonemerk Vivo toestellen in Europa wil uitbrengen. Vivo zoekt mensen in de Duitse stad München. Momenteel is het merk niet actief op de Europese markt.

Vivo zoekt onder meer een 'creative manager' en een 'brand manager', zo blijkt uit de vacaturepagina die Androidworld vond. In een van de vacatureteksten staat dat Vivo 'nieuwe productlanceringen' wil gaan plannen in Europa. Er staat niet in welke landen dat zal zijn. Vivo is momenteel vooral actief in China. Het heeft dezelfde investeerder als Oppo en OnePlus.

Vivo kreeg vorig jaar bekendheid dankzij de presentatie van zijn Nex, de eerste smartphone met pop-upcamera. Het merk maakte ook reclame voor de telefoon op reclameborden bij het wereldkampioenschap voetbal voor mannen, dat vorig jaar in Rusland plaatsvond.

Afgelopen jaren zijn meer Chinese merken naar Europa gekomen. Huawei deed dat al jaren geleden, maar enkele jaren terug volgde Xiaomi en vorig jaar vestigde Oppo zich ook in Europa, waaronder in Nederland.