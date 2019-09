Topman van Oppo hint op komst smartphone met 90Hz-scherm

De volgende high-end telefoon van Oppo krijgt misschien een 90Hz-scherm. Daarop hint Brian Shen, vice president van Oppo, via het Chinese sociale netwerk Weibo. Hierbij kan het gaan om een opvolger van de Reno 10x Zoom.

Shen meldt in een bericht op Weibo dat een nog onbekend Reno-model een scherm met '__Hz' zal bevatten. Op een bericht van een Weibo-gebruiker dat alleen OnePlus 90Hz-schermen lijkt te gebruiken, reageert hij: "Dat komt niet overeen met wat ik weet." Hiermee lijkt hij indirect aan te geven dat Oppo's komende telefoon een 90Hz-scherm zal hebben.

Verder meldt Shen dat de nog naamloze telefoon niet in september zal uitkomen. Daarnaast lijkt hij te hinten op ondersteuning voor een snellaadtechniek. Overige details zijn nog onbekend.

Vorige week bracht Oppo de Reno 2-serie telefoons uit in India. China volgt op 10 september. Dit zijn echter midrangetoestellen met reguliere 60Hz-schermen. Voor het huidige topmodel van Oppo, de Reno Zoom 10x, is nog geen opvolger aangekondigd. Wellicht zal de telefoon met 90Hz-scherm dit gat in de line-up vullen.

Schermen met een hogere verversingssnelheid komen steeds vaker voor. Eerder dit jaar kwam de OnePlus 7 Pro met 90Hz-scherm uit en volgens de geruchtenmolen zullen de Google Pixel 4-smartphones ook een 90Hz-oledscherm hebben. Enkele smartphones, zoals de Asus ROG Phone 2, en de Razer Phone 1 en 2, beschikken zelfs over schermen met een verversingssnelheid van 120Hz.