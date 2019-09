Intel brengt bètadriver uit met Retro Scaling voor Ice Lake-gpu's

Intel heeft een gpu-driver uitgebracht die de functie Retro Scaling toevoegt. Dat is de naam die Intel geeft aan integer scaling, wat de weergave van games met pixelart of een lage resolutie moet verbeteren.

De Retro Scaling-fuctie is vooralsnog alleen beschikbaar in bètadriver 25.20.100.7155 en werkt alleen voor de gpu's van Ice Lake-processors. Dat betekent in de praktijk dat weinig mensen er gebruik van kunnen maken, er zijn nog nauwelijks producten met Ice Lake-processors op de markt. De nieuwste variant van de Dell XPS 13 2-in-1 is momenteel de enige laptop die te koop is en een Ice Lake-processor heeft.

Om integer scaling te gebruiken moet Retro Scaling in het Intel Graphics Command Center aangezet worden. Daarbij is er keuze uit Scaled Width of Fixed Width. Bij laatstgenoemde optie worden pixels zonder verdere interpolatie opgeschaald. Een oude game met een resolutie van 1024x768 pixels kan daarmee bijvoorbeeld op 2048x1536 pixels weergegeven worden op een monitor met een resolutie van 3840x2160 pixels. Iedere pixel wordt dan vier keer getoond, maar er zullen ook zwarte balken aanwezig zijn.

Bij Scaled Width wordt de volledige schermhoogte gebruikt, resulterende in een beeld van 2880x2160 pixels op diezelfde 4k-monitor. Daarbij wordt wel gebruikgemaakt van nearest neigbour-interpolatie, waarbij ontbrekende pixels ingevuld worden aan de hand van de vier omliggende pixels.

Intel beloofde al in juli dat er ondersteuning voor integer scaling naar de gpu-driver komt en gaf toen ook uitleg en voorbeelden van de functionaliteit. Wanneer de functie beschikbaar komt voor de geïntegreerde gpu's van andere Intel-processors is nog niet bekend. Nvidia bracht eind augustus een driver uit voor zijn RTX- en GTX 16xx-videokaarten met daarin ondersteuning voor integer scaling.