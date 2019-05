Dell XPS 13 2-in-1

Sinds 2014 maakt Intel processors op een 14nm-procedé. In de afgelopen jaren wist de fabrikant dat proces wel steeds te verbeteren, waardoor processors wat sneller en zuiniger werden, maar een grote stap naar een kleiner productieprocedé bleef uit. Tot nu, want Intel heeft op de Computex zijn Ice Lake-processors die op 10nm worden gemaakt, officieel onthuld.

Waar AMD uitpakt met een serie nieuwe 7nm-desktopprocessors, focust Intel vooralsnog alleen op laptops. Misschien moeten we zelfs zeggen laptop, want er is op de beurs maar één exemplaar te zien waarin daadwerkelijk een 10nm-processor van Intel zit: de XPS 13 2-in-1. We beginnen met onze eerste indruk van die convertible en op de volgende pagina gaan we uitgebreider in op de Ice Lake-processors en hun nieuwe architectuur.

Dunne klapper

Zoals de naam aangeeft, is de XPS 13 2-in-1 een convertible, ofwel een laptop waarvan je het scherm kunt omklappen, zodat je het apparaat ook als een soort tablet kunt gebruiken. Op het dikste punt is het geheel 13mm dik en dat is 7mm op het dunste punt. Volgens de specificaties is het gewicht 1,32kg en in de praktijk voelt de nieuwe XPS ook behoorlijk licht aan. De afwerking met koolstofvezeluiterlijk herkennen we van andere XPS-modellen.

Intel 10nm-processors

De XPS 13 2-in-1 trekt nu vooral onze interesse, omdat het de eerste laptop met een Ice Lake-processor is. Dell stopt zowel Core i3- als i5- en i7-varianten in de convertible. De i3 is een dualcore, en de i5 en i7 zijn quadcores. Het i7-model heeft niet alleen hogere kloksnelheden, maar ook een gpu met meer execution units. Alle drie de processors hebben een tdp van 15 watt en het is opvallend dat Dell nu voor 15W-processors kiest, omdat de vorige generaties van de XPS 13 2-in-1 waren voorzien van zuinige en passief gekoelde 5W-processors.

De Ice Lake-processors hebben actieve koeling nodig en Dell heeft daarom twee ventilators in de nieuwe XPS 13 2-in-1 verwerkt. Het gaat om dunne ventilators met bladen gemaakt van koolstofvezel. De praktijk moet uitwijzen in hoeverre de processors volledig tot hun recht komen in de dunne behuizing. De prestaties van processors zijn veelal afhankelijk van de koeling en de ruimte die er is om warmte af te voeren. Dat ondervonden we al eens bij een vergelijking van laptops met de Core i5-8250U en dat zal met de nieuwe Ice Lake-processors niet anders zijn.

Thunderbolt 3 en WiFi 6

Een handige bijkomstigheid van het gebruik van een Ice Lake-processor is de Thunderbolt 3-ondersteuning. Niet langer is een aparte chip nodig, want die ondersteuning is in de processor ingebakken. Dat betekent dat de twee usb-c-poorten aan de zijkanten van de XPS 13 2-in-1 als Thunderbolt 3-aansluitingen te gebruiken zijn. Daarmee ondersteunen ze ook de displayport 1.4-standaard en je kunt ze dus gebruiken om monitoren of een externe videokaart aan te sluiten. De poorten worden ook gebruikt voor het opladen van de laptop.

Ook WiFi 6, ofwel 802.11ax, is geïntegreerd in de processor. Laptopfabrikanten moeten nog wel zelf een companion rf-module toevoegen. Dell kiest bij de XPS 13 2-in-1 voor de Killer AX1650 van Rivet Networks, met een maximale theoretische doorvoersnelheid van 2,4Gbit/s.

Helder 16:10-scherm

Na jarenlang 16:9-schermen gebruikt te hebben voor zijn XPS-laptops, stapt Dell bij zijn nieuwste 2-in-1 over naar een hogere 16:10-variant. Hoewel de onderste schermrand dun is, maakt dat de laptop een stukje groter dan zijn voorganger. Dat nemen we graag voor lief, want de extra schermruimte is mooi meegenomen. Het scherm komt in twee smaken: met 3840x2400 en met 1920x1200 pixels. Beide panelen zijn touchscreens met een maximale helderheid van 500cd/m².

De modellen op de beursvloer waren voorzien van het fhd+-paneel en dat ziet er dankzij de hoge helderheid fraai uit. Het 4k-paneel zal een zeer scherp beeld opleveren, maar dat gaat wel ten koste van de accuduur. Ook heeft de versie met het 4k-paneel ongetwijfeld een aardige meerprijs. De webcam is verplaatst naar de bovenste schermrand. Dat deed Dell ook al bij zijn nieuwste XPS 13 en bij de XPS 15, die samen met deze 2-in-1 werd aangekondigd. In de afgelopen jaren zat de webcam bij XPS-laptops in de onderste schermrand en dat levert meestal niet zo'n charmant beeld op.

Maglevtoetsenbord

De XPS 13 2-in-1 is Dells tweede laptop met een zogenaamd maglevtoetsenbord en het gaat om een verbeterde variant. Die techniek waardoor de toetsen 'zweven' met behulp van twee magneetjes die elkaar afstoten, werd door de fabrikant vorig jaar voor het eerst toegepast in zijn 2-in-1-versie van de XPS 15. Daarbij waren we niet echt over de techniek te spreken, vanwege het gebrek aan travel. Onze eerste indruk van de XPS 13 2-in-1 is dat het toetsenbord best aardig tikt. Bij een dunne 13,3"-laptop hebben we echter ook andere verwachtingen van een toetsenbord dan bij een groot 15,6"-model. De maglevtechniek past beter bij een kleine en dunne laptop.

Prijs en beschikbaarheid

Wanneer de XPS 13 2-in-1 met Ice Lake-processors in de Benelux uitkomt, is nog niet bekend. In het Engelstalige persbericht schrijft de fabrikant dat de laptops in juli uitkomen, maar op de Computex-beurs vertelt een Dell-medewerker ons dat het 'laat in de zomer' zal zijn: eind juli of begin augustus. De prijs begint in de VS bij duizend dollar voor een Core i3-model.