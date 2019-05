Razer komt met Blade Stealth 13-laptop met Ice Lake-cpu op 25W

Razer komt met een nieuwe versie van zijn dunne en lichte Blade Stealth 13-gamelaptop. Het nieuwe model krijgt een 10nm-processor van Intels Ice Lake-generatie, geconfigureerd op 25 watt. Wanneer de laptop uitkomt en welke cpu er precies in zit, is nog niet bekend.

Razer heeft zijn nieuwe Blade Stealth 13 zelf nog niet aangekondigd, maar Intel-topman Gregory Bryant zei tijdens de Computex dat dit model op komst is. Bryant zei dat er een 25W-processor in zit van de Ice Lake-generatie. Hij refereerde daarbij naar de slide die Intel eerder deze week vrijgaf, met prestaties van een Ice Lake-processor op 25W.

Intel heeft geen 25W-processors van de Ice Lake-generatie aangekondigd. Opvallend is dat Intel in een andere slide aangeeft dat er Ice Lake-processors met tdp's van 9W, 15W en 28W komen en dus geen 25W-versies. Het is mogelijk dat Razer een 15W-processor gebruikt en de tdp hoger configureert. Ook de oudere 15W-processors van Intel kunnen geconfigureerd worden op 25W. Dan houden ze langer hoge turbosnelheden aan.

Razers Blade Stealth 13 is een gamelaptop en het is te verwachten dat de laptop een Ice Lake-processor krijgt met de Iris Plus-gpu, zoals de Core i7-1065 G7. Of de Razer-laptop daarnaast ook over een Nvidia-gpu beschikt, is nog niet duidelijk. Het huidige model van de Stealth 13 kan ook geleverd worden met een MX150-gpu. Ruimte voor snellere Nvidia-gpu's is er niet in de dunne laptop.