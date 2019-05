Belgische Umicore sluit deal met mijnbouwbedrijf Glencore voor levering kobalt

De Belgische materiaaltechnologiegroep Umicore heeft een overeenkomst met het Zwitserse mijnbouwconcern Glencore gesloten voor de levering van kobalt. Dit mineraal, nog altijd een belangrijk onderdeel van accu's, is conform de deal afkomstig uit Congo-Kinshasa.

Umicore en Glencore melden dat ze een langetermijnovereenkomst hebben gesloten voor de aanvoer van kobalt voor Umicores leveringsketen van accumaterialen. Het kobalt dat onderdeel van de deal is komt alleen uit industriële mijnen in de Democratische Republiek Congo en niet uit artisanale mijnen. Die laatste categorie staat voor mijnen waar geen of nauwelijks toezicht is en vaak ongereguleerd gedolven wordt onder ongezonde, zware omstandigheden. Ook kinderarbeid is daarbij nogal eens aan de orde. Umicore zegt dat het deze mijnoperaties van Glencore heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat het volledig voldoet aan de eigen normen voor duurzaam inkopen.

Het kobalt zal geleverd worden aan de raffinaderijen van Umicore, waaronder wellicht ook de kobaltraffinaderij in het Finse Kokkola. Dat is de grootste van Europa. Umicore maakte onlangs bekend dat het deze faciliteit wil overnemen van Freeport Cobalt. Volgens het Belgische bedrijf is daar ongeveer 190 miljoen dollar mee gemoeid. Deze overname, die nog goedkeuring van toezichthouders moeten krijgen, wordt naar verwachting volgend jaar afgerond.

Van deze Finse faciliteit neemt Umicore alleen de activiteiten voor het raffineren van kobalt en de kathodeprecursors over. Een precursor is een uitgangsstof die voor een reactie nodig is om tot een andere stof te komen en daar deel van uitmaakt. In het geval van kobalt gaat het bijvoorbeeld om kobaltoxide, kobalthydroxide, of lithiumcarbonaat. Door de genoemde twee activiteiten in Kokkola over te nemen en te combineren met de r&d-activiteiten van Umicore, het produceren van kathodematerialen, en het recyclen van accu's, heeft het bedrijf naar eigen zeggen een volledig geïntegreerde Europese leveringsketen voor accumaterialen. Daarmee wil Umicore inspelen op de Europese wens om tot een duurzaam accu-ecosysteem te komen, en om in te spelen op de opkomende grote behoefte van klanten uit de auto-industrie.

Partijen als Tesla zijn al langer bezig om kobalt zoveel mogelijk buiten hun accu's te houden. Het mineraal is in de vorm van lithium-kobaltoxide echter nog altijd een vrij belangrijk bestanddeel van kathodes van lithium-ionaccu's. Kobalt is daarbij van belang om de stabiliteit en de gelaagdheid van de kathode in stand te houden, zodat een goede levensduur en een korte oplaadtijd gegarandeerd zijn. Het mineraal was ruim een jaar geleden peperduur, al ligt de gemiddelde prijs van een ton kobalt inmiddels alweer enige tijd ruim twee keer zo laag. Daarmee zit het ongeveer op het niveau van twee jaar geleden. Dat betekent echter niet dat de vraag gekelderd is. Roskill, een onderzoeks- en consultancybureau in de markt van metalen, mineralen en de chemische industrie, voorspelde een jaar geleden dat de vraag naar kobalt in het volgende decennium zal verviervoudigen.