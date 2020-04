Razer presenteert Blade 15 2020 met Intel Comet Lake-H en Nvidia RTX Super-gpu

Razer brengt een vernieuwde versie van zijn Blade 15-gamelaptop uit, die voorzien is van nieuwe 45W-processors uit Intels tiende generatie en RTX Super-gpu's van Nvidia. Daarnaast is de Blade voorzien van sneller werkgeheugen en een optie voor een 300Hz-scherm.

Razer brengt net als bij de vorige generatie een 'basismodel' en een 'advanced-' model uit, waarbij de laatste 1,78 centimeter dik is, terwijl het basismodel met 1,98 centimeter iets dikker is. Het basismodel moet het ook met langzamere hardware stellen en krijgt een Intel-processor van de tiende generatie met maximaal zes core en een GTX 1660 Ti-, RTX 2060 Max-Q- of RTX 2070 Max-Q-gpu. Het basismodel krijgt dus geen optie voor de eveneens op donderdag aangekondigde RTX Super-gpu's.

De nieuwe RTX 2070 Super Max-Q en RTX 2080 Super Max-Q zijn gereserveerd voor het dunnere advanced-model, dat daarnaast voorzien wordt van een Core i7-10875H-processor met acht cores. Dit model is ook van koeling middels een vapor chamber voorzien, in tegenstelling tot de traditionele heatpipes in het basismodel.

Het basismodel is verder voorzien van een full hd-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz, maar er is ook een optie voor een 4k-oled-scherm. Die optie heeft de advanced-versie ook, maar kopers die niet voor oled kiezen, krijgen een full-hd-ips-scherm met een verversingssnelheid van 300Hz. Beide uitvoeringen hebben 16GB ddr4-2933-geheugen, verdeeld over twee modules en het geheugen is door de gebruiker zelf te upgraden. Tot slot heeft Razer nog een paar kleine aanpassingen gemaakt; zo zit er geen Fn-toets rechts naast de pijltjestoetsen meer en krijgt het advanced-model een kaartlezer met ondersteuning voor UHS III-kaartjes.

Razer zal het 2020-model van de Blade 15 in Nederland gaan verkopen, voor een prijs vanaf 1800 euro. In de VS en Canada zal dat vanaf mei zijn, het is nog niet bekend wanneer dat in Nederland het geval zal zijn.