Razer brengt Blade 15-laptop met GTX 1660 Ti en 120Hz-scherm uit voor 1600 euro

Razer voegt een goedkoper model toe aan zijn serie van Blade 15-laptops. Het nieuwe basismodel heeft een Intel Core i7-10750H-cpi, 16GB ram, een 256GB ssd en een Nvidia GeForce GTX 1660 Ti-videokaart. Het 15,6"-scherm heeft een refreshrate van 120Hz.

De nieuwe uitvoering van de Blade 15 heeft dezelfde aluminiumbehuizing met matzwarte afwerking als de duurdere modellen. Ook is het toetsenbord met rgb-verlichting gelijk. Toen Razer begin dit jaar zijn 2020-modellen van de Blade 15 aankondigde, kostte het goedkoopste model 1800 euro. Dat was een uitvoering met een 144Hz-fhd-paneel, maar verder waren de specificaties gelijk aan die van het basismodel dat nu uitkomt voor 1600 euro. Het model met 144Hz-scherm is nu te koop voor 1700 euro.

Volgens Razer is het nieuwe basismodel van de Blade 15 per direct beschikbaar via de Razer-website en geselecteerde retailers. Naast het instapmodel zijn er ook versies met RTX 2060- en RTX 2070 Max-Q-gpu's. Die kosten respectievelijk 1800 en 2300 euro. Het duurste model heeft een 15,6"-oledpaneel met 4k-resolutie en refreshrate van 60Hz.