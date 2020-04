Razer voorziet Blade Stealth 13-gamelaptop van GTX 1650 Ti en 120Hz-paneel

Razer presenteert een nieuwe versie van zijn compacte en lichte Blade Stealth 13-laptop. Het nieuwe model heeft een GTX 1650 Ti-videokaart en er is keuze uit een fullhd-scherm met een 120Hz-paneel, of een 4k-scherm met een verversingssnelheid van 60Hz.

De goedkoopste uitvoering van de Blade Stealth 13 krijgt een 13,3"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het paneel kan de volledige srgb-kleurruimte weergeven. Er is ook een duurdere versie met een 4k-paneel. Dat is een touchscreen met een refreshrate van 60Hz en die versie kan de Adobe-rgb-kleurruimte volledig weergeven. Volgens Razer worden beide panelen individueel gekalibreerd in de fabriek.

De behuizing van de vernieuwde Razer Blade Stealth 13 heeft ongewijzigde afmetingen ten opzichte van het model dat eind vorig jaar uitkwam. De gamelaptop is 15,3mm dik, 304,6mm breed en 210mm diep. Het gewicht is zo'n 1,4kg. Razer voorziet de Blade Stealth 13 weer van een Core i7-1065G7-processors. Dat is een zuinige Ice Lake-quadcore, die op 10nm wordt gemaakt en meestal wordt geconfigureerd op een tdp van 15W. Razer zet de tdp op 25W, zodat de processor langer een hoge turbosnelheid kan vasthouden.

Bij de vorige generatie van de Blade Stealth 13 gebruikte Razer dezelfde processor, maar alleen een uitvoering zonder GTX-gpu werd op een tdp van 25W gezet. De variant met GeForce-videokaart kreeg een tdp-afstelling van 15W.

Razer geeft de videokaart een upgrade in de nieuwe Blade 13. Dat is nu een Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q met 4GB gddr6. In de vorige versie zat een GTX 1650 en volgens Razer is de Ti-versie in de laptop 10 procent sneller. Het werkgeheugen krijgt een upgrade naar lpddr4x, dat was lpddr4. Het gaat om 16GB dat op het moederbord is gesoldeerd. De opslag bestaat uit een 512GB-nvme-ssd.

Het toetsenbord van de Blade Stealth 13 is vernieuwd; het heeft nu een shift-toets van volledige grootte aan de rechterkant. De pijltjestoetsen zijn daardoor wel verkleind. Het toetsenbord heeft rgb-verlichting in één zone. De laptop heeft twee usb 3.1 gen1-poorten met type-a-connector en een usb 3.1 gen2-poort met type-c-aansluiting. Ook is er een thunderbolt 3-poort met type-c-aansluiting.

Razer brengt de Blade Stealth 13 dinsdag in de VS uit voor 1800 dollar met 120Hz-scherm en voor 2000 dollar met 4k-scherm. De compacte gamelaptop komt 'binnenkort' uit in Europa, zegt de fabrikant. De vanafprijs is dan 2000 euro.