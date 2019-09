Razer introduceert 15mm dunne Razer Blade Stealth 13 met GTX 1650 en 10nm-i7

Razer heeft een grafisch flink krachtigere Blade Stealth 13 aangekondigd. De bijgewerkte game-ultrabook heeft een dikte van 15mm, en huisvest een op 10nm geproduceerde Core i7 en een GeForce GTX 1650. Prijzen beginnen bij 1680 euro.

De Razer Blade Stealth 13 van 2019 combineert zijn, voor een gamelaptop, geringe dikte met een startgewicht van 1,3 kilogram. Met 15mm is het nieuwe model wat dikker dan de versie van vorig jaar, maar die laptop was met een GeForce MX150 een stuk minder krachtig. Wat het 13,3"-scherm betreft verschijnen er twee opties: een met full-hd-resolutie en een met touchscreen, Gorilla Glass en 4k-weergave. In beide gevallen verlaat het scherm gekalibreerd de fabriek, wordt de volledige srgb-kleurruimte getoond en zijn de schermraden 4,9mm smal.

Razer levert de laptop met de Core i7-1065G7-processor. Dat is een op 10nm geproduceerde quadcore van de Ice Lake-generatie met een tdp van standaard 15W maar fabrikanten kunnen de cpu zo configureren dat deze krachtiger is en dan een tdp van 25W heeft. Razer doet dat bij de Blade Stealth zonder GTX 1650, die het dus van zijn geïntegreerde Iris Plus Graphics-gpu moet hebben. De kloksnelheid bedraagt in beide gevallen wel 1,3GHz en de Turbo reikt tot 3,9GHz. De GeForce GTX 1650 beschikt over 4GB gdd5r. Verder is er tot 16GB gesoldeerd lpddr4, is een pci-e m2-ssd van 512GB aanwezig en bedraagt de accucapaciteit 53,1Wh.

Het toetsenbord biedt achtergrondverlichting met ondersteuning voor Razers Chroma-platform. Op het gebied van connectiviteit zijn er twee usb 3.1-poorten, aangevuld met usb-c 3.1 gen 2 en een usb-c-poort met Thunderbolt 3.

Razer brengt de Razer Blade Stealth 13 in het wit en zwart uit. De startprijs is 1680 euro. Wanneer de laptop in Nederland en België uitkomt, is nog niet bekend. In de VS en Canada is dat eind september en veel Europese landen volgen later, maar Razer noemt de Benelux daarbij niet.

Razer brengt ook nieuwe configuraties van de in de lente aangekondigde Blade 15 uit. Er komt een nieuw basismodel met een GTX 1660 Ti. In combinatie met een 128GB-ssd, 1TB-hdd en 60Hz-1080p-scherm kost dat model 1700 euro. Voor een variant met 256GB-ssd, 1TB-hdd en 144Hz-1080p-scherm moet 1900 euro neergelegd worden. Tenslotte verschijnt er een Studio Edition van de Blade 15 met een Quadro RTX-gpu, 1TB nvme-ssd en 4k-oledscherm voor 4400 euro.

Update, 18.00: Verduidelijkt dat de Core i7-1065G7 bij de Blade Stealth 13 met GTX 1650 waarschijnlijk een tdp van 15W heeft en bij de versie zonder die videokaart 25W.

Razer Blade Stealth-laptops herfst 2018- versus herfst 2019-modellen 13,3"/fhd

Basis





2018 13.3"/fhd

Graphics





2018 13.3"/uhd

Graphics 4k





2018 13,3"

Mercury White



2019 13,3"/fhd

met GTX





2019 13,3"/uhd

met GTX





2019 Scherm Diagonaal 13,3" Resolutie 1920×1080 3840×2160 1920×1080 3840×2160 Helderheid 400+cd/m² ? ? ? Kleurruimte 100% srgb

100% AdobeRGB ? ? 100% sRGB

100% AdobeRGB Schermranden ? 4,9mm Cpu Core i7-8565U

4C/8T

1.8 - 4.6 GHz

8 MB LLC

15W Core i7-1065G7

4C/8T

1.3 - 3.9 GHz

8 MB LLC

25W (Iris Plus Graphics) 15W (GTX 1650) Graphics Intel UHD Graphics 620 Nvidia GeForce MX150 (25 W) met 4 GB Intel Iris Plus Nvidia

GeForce GTX 1650

4 GB gddr5 Ram Capaciteit 8GB 16GB 16GB Type lpddr3-2133 lpddr4-3733 Opslag 256GB m2 sata-ssdSSD 256GB m2 pci-e-ssd 512GB m2 pci-e-ssd 256GB

m2 pci-e-ssd 512GB m2 pci-e-ssd Wifi Intel Wireless-AC 9560 (802.11ac) Intel Wireless-AX 201 Bluetooth 5.0 5.0 Usb 2 × usb 3.1 Gen 1 Type-a

1 × usb 3.1 Gen 2 Type-c Thunderbolt 1 × Thunderbolt 3 port (usbType-C) I/O 720p-webcam met ir voor Windows Hello, Trrs-connector for audio, vier speakers met Dolby Atmos, microfoon Afmetingen Hoogte 14,8mm 15,3mm Breedte 304,6mm Diepte 210mm Weight 1,28kg 1,31kg 1,38kg 1,36kg 1,42kg 1,48kg Battery Life Capacity 53,1 Wh 53,1 Wh

Tabel samengesteld door AnandTech