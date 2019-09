Nikon kondigt D6-fullframecamera en 120-300mm f/2.8-objectief aan

Nikon heeft de D6 aangekondigd. Dit moet het nieuwe vlaggenschip van Nikons fullframespiegelreflexcamera's worden. Het bedrijf maakt ook de komst van een 120-300mm f/2.8-objectief wereldkundig, al ontbreken bij beide producten nog veel details.

Nikon meldt dat de D6 wordt ontwikkeld, maar geeft geen nadere details of specificaties. Zo is nog onbekend welke sensor in het toestel zit, of die sensor gestabiliseerd is en wat de videocapaciteiten zijn. Ook ontbreekt informatie over de prijs of een te verwachten releasedatum. Vermoedelijk zal het high-end toestel in ieder geval voorafgaand aan de Olympische Zomerspelen van volgend jaar uitkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de D6 net als zijn voorganger, de D5, uitblinken in fotografeersnelheid en dus vooral geschikt zijn voor sport-, wild- en actiefotografie. Daarvoor heeft de D5 de capaciteit om foto's met maximaal 12fps te nemen of met 14fps zonder autofocus. Ook introduceerde de D5 een autofocussysteem van 153 focuspunten waarvan er 99 kruisgevoelig zijn; dat systeem vond later zijn weg naar de D850 en de D500.

De D5 heeft twee xqd-kaartsleuven, maar er zijn geruchten dat de D6 twee sleuven voor de nog veel snellere CFexpress-geheugenkaarten krijgt. Dat moet een vrijwel grenzeloze buffer mogelijk maken. De CompactFlash Association heeft in maart de specificaties van de CFexpress 2.0-standaard voor geheugenkaarten vastgelegd en Sony kondigde toen al een CFexpress 2.0-kaart aan. Sandisk biedt al CFexpress-kaarten aan met leessnelheden tot 1700MB/s en schrijfsnelheden tot 1400MB/s.

Nikon heeft naast de aankondiging over de ontwikkeling van de D6 ook de komst van een nieuw objectief wereldkundig gemaakt. Het gaat om de AF-S Nikkor 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR voor fullframecamera's. Dit lichtsterke telezoomobjectief is vooral bedoeld voor professionele fotografen die sport of andere snelle objecten/subjecten moeten vastleggen. Ook over dit objectief zijn nog geen nadere details bekend; Nikon zegt dat het op een later moment voor beide producten meer gegevens bekend zal maken, zoals de releasedata en de prijzen.