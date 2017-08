NASA gaat Nikon D5-dslr's gebruiken in internationaal ruimtestation

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een bestelling geplaatst voor 53 Nikon D5-camera's. Een deel van de dslr's wordt naar het internationale ruimtestation ISS gevlogen en zal daar zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Het gaat om dezelfde toestellen als de camera's die hier beschikbaar zijn voor consumenten. Er worden geen aanpassingen gedaan. Bij het gebruik tijdens ruimtewandelingen worden de camera's wel in een beschermende behuizing geplaatst.

De NASA gebruikt al lange tijd Nikon-camera's in de ruimte. Momenteel zijn er onder andere Nikon D4-dslr's aanwezig in het internationale ruimtestation. Astronauten kunnen de camera's gebruiken om foto's of timelapses te maken van bijvoorbeeld het noorderlicht, maar ook worden de toestellen ingezet om zonnepanelen te controleren.

Nikon presenteerde zijn D5-dslr begin 2016. Het toestel is onder aardse omstandigheden vanwege zijn snelheid vooral geschikt voor sportfotografie. Het heeft voor een fullframecamera een relatief lage 20,7-megapixelresolutie en daardoor grote pixels, wat de lichtgevoeligheid ten goede komt. Dat komt van pas bij het fotograferen vanuit de ruimte, maar ook de stevigheid van de behuizing inclusief afdichtingen tegen stof en vocht is een eigenschap waar de NASA waarde aan hecht.

De Amerikaanse astronaut Don Pettit omringd door Nikon-camera's in het ISS. Foto: NASA, 2012