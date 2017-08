Maker opensourcelaptop begint crowdfundingactie voor smartphone

Purism, de maker van de opensourcelaptop Librem 15, heeft een crowdfundingactie opgezet voor het uitbrengen van een soortgelijke smartphone. Het toestel moet gebruikers niet in de gaten houden en draait daarom een eigen besturingssysteem.

Purism noemt het besturingssysteem PureOS, blijkt op de pagina die aan de actie is gewijd. Het gaat om een op Linux gebaseerd besturingssysteem. Purism belooft de baseband te scheiden van de processor en maakt het mogelijk om via een killswitch de baseband, camera en microfoon uit te zetten. De telefoon zal ook elke andere Linux-distro kunnen draaien.

De telefoon heeft een 5"-touchscreen van een onbekend type en met een onbekende resolutie. De processor wordt een i.MX6 of i.MX8 van NXP-divisie Freescale, met een gpu van Vivante. De smartphone krijgt 3GB aan lpddr3 en 32GB aan emmc-opslag mee.

De smartphone wil zich onderscheiden met versleuteling in de dialer en een sms-app voor beveiligde communicatie. Ook moet zoveel mogelijk van de code open source zijn om de community het platform mede te laten ontwikkelen. Gebruikers zullen in eerste instantie moeten leunen op webpagina's in plaats van apps.

Purism heeft op het moment van schrijven 60.000 dollar bij elkaar, waar het 1,5 miljoen dollar nodig denkt te hebben. De telefoon moet in januari 2019 verschijnen en backers moeten voor de telefoon 599 dollar neerleggen.