Librem 5-smartphone van Purism behaalt crowdfundingdoel

Purism heeft het crowdfundingdoel voor zijn Librem 5-smartphone behaalt, waarbij de nadruk ligt op privacy en beveiliging. De organisatie was in staat om 1,5 miljoen dollar op te halen, omgerekend ongeveer 1,3 miljoen euro. De laatste twee weken wil Purism gebruiken om stretch goals te behalen.

De organisatie schrijft dat de productie van de telefoon sneller van start kan gaan, nu het benodigde geld eerder binnen is dan gepland. Dat betekent dat er zo snel mogelijk met de hardwareproductie wordt begonnen en dat dat er een devkit aankomt, aldus Purism. De release staat gepland in januari 2019. De software moet ook nog worden ontwikkeld, wat op een open manier moet plaatsvinden. Daardoor moeten ontwikkelaars actief aan de code kunnen bijdragen en gaat het volgens de organisatie niet om 'read-only open source'.

De smartphone draait standaard op PureOS, maar is bijvoorbeeld ook in staat om andere Linux-distributie te gebruiken. PureOS wordt door de Purism-community ontwikkeld en is voorzien van software als de Tor-browser, Privacy Badger en andere privacytools. Communicatie wordt van end-to-endencryptie voorzien met behulp van Matrix. In september werd bekend dat de Librem 5 gebruik zal maken van de Plasma Mobile-gui van KDE.

De telefoon zelf beschikt over hardwareschakelaars waarmee de camera, de microfoon, baseband, wifi en bluetooth desgewenst uitgeschakeld kunnen worden. De specs gaan tot nu toe uit van een 5"-scherm, 3GB lpddr3-geheugen en 32GB emmc-opslag. Daarnaast moet er een i.MX 6- of 8-processor aanwezig zijn naast een gpu van Vivante.

Voorlopig ontwerp van de telefoon