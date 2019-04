Purism brengt Linux-smartphone na vertraging in derde kwartaal uit

Het bedrijf Purism brengt zijn eerder aangekondigde Linux-smartphone, met de naam Librem 5, niet in april uit, maar in plaats daarvan in het derde kwartaal. Het is niet de eerste keer dat Purism met vertraging te maken krijgt.

De vertraging werd door Purism niet groots aangekondigd, maar is wel te lezen in een van de blogposts die het bedrijf online heeft gezet. In een post over het tonen van de smartphone tijdens een bedrijfsevenement, wordt gemeld dat de Librem 5 pas in het derde kwartaal verkrijgbaar zal zijn. Een preciezere releasedatum wordt niet genoemd.

Daardoor lijkt opnieuw vertraging een feit te zijn, aangezien Purism eerder had aangegeven de Librem 5 nog deze maand uit te willen brengen. Wat de oorzaak is van de vertraging is niet bekend, aangezien hierover in de blogpost niets wordt gemeld. Het is dus ook niet de eerste keer dat de release wordt vertraagd; aanvankelijk stond de release namelijk gepland voor januari.

De Librem 5 werd in 2017 gefinancierd met 1,5 miljoen euro via crowdfunding. De smartphone draait op PureOS, maar kan ook andere Linux-distributies draaien. Als processor wordt de i.MX 8-soc van NXP gebruikt.