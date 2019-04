Trailer van vr-game Star Wars Vader Immortal komt uit

Van de Star Wars-game Vader Immortal is een trailer verschenen, die een inkijkje geeft in hoe de game eruit komt te zien. Ook hebben de makers van het virtual reality-spel informatie losgelaten over de verhaallijn.

In Vader Immortal is de speler een smokkelaar op de planeet Mustafar, waar Darth Vader ook een basis heeft. In de eerste episode wordt de speler gevangen genomen door Darth Vader en daarna op een missie gestuurd. Daar is een lichtzwaard behulpzaam bij, aangezien er de nodige gevechten in de game zitten. Beelden van deze verhaallijn zitten ook in de trailer die de makers hebben vrijgegeven.

De bedoeling is dat Vader Immortal binnenkort uitkomt; een precieze releasedatum is er niet, maar het moet nog deze lente gebeuren. Er komen in totaal drie episodes, maar er is ook een standalone speelmodus waarbij lichtzwaardgevechten het hoofddoel zijn. De vr-game komt beschikbaar voor de Oculus Quest, maar moet later ook beschikbaar komen voor de Rift-serie van vr-headsets.