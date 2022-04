Star Wars-game Vader Immortal is beschikbaar voor PlayStation VR

Vader Immortal is verschenen voor Sony's PlayStation VR. De Star Wars-game die sterk leunt op verhaal kwam eerder al uit voor Oculus-headsets en is nu voor het eerst beschikbaar op een ander vr-platform. De drie delen kosten samen dertig dollar.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series bestaat uit drie episodes. Voor de Oculus-headsets verschenen die als losse delen, voor Sony's PSVR-headset is alleen een combipakket te koop. In de Amerikaanse PlayStation Store staat de game te koop voor dertig dollar. Er is nog geen Nederlandse winkelpagina op het moment van schrijven, maar de prijs is vermoedelijk ook dertig euro.

De Star Wars-vr-game is gemaakt door ontwikkelstudio ILMxLAB. De drie episodes zijn korte interactieve verhalen, die per stuk ongeveer een uur duren om uit te spelen. Het verhaal speelt zich af tussen de gebeurtenissen uit de films Revenge of the Sith en A New Hope. De speler kruipt in de rol van een onbekende smokkelaar die terechtkomt in de handen van Darth Vader. Spelers krijgen Force-krachten en een lightsaber tot hun beschikking om het vr-avontuur aan te gaan.