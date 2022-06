Sony zet website online om gratis PSVR-adapter voor PS5 aan te vragen

Gebruikers van de PSVR-headset kunnen gratis een dongle aanvragen om de headset op de PlayStation 5 te gebruiken. De dongle is nodig voor de PlayStation Camera die nodig is bij de PSVR. Het is niet bekend of de dongle later ook los wordt verkocht.

Sony heeft een website online gezet waar spelers gratis een adapter kunnen krijgen. Daarvoor moeten ze het serienummer van hun PSVR invoeren. Dat staat op de achterkant van het PS Camera-accessoire dat gebruikt wordt met de headset. Als gebruikers daarna hun adres invoeren, krijgen ze een gratis dongle opgestuurd.

Wanneer spelers die krijgen is niet bekend. De PS5 komt in Nederland op 19 november uit. Er zijn twee PSVR-games die niet op de PS5 gespeeld kunnen worden. Dat zijn DWVR en Robinson: The Journey. De rest van de virtualrealitygames werkt wel op de nieuwe console.

De dongle is bedoeld voor die cameramodule en niet de bril zelf. De PSVR werkt met de PS5 alleen samen met de originele Camera-accessoire en niet met de HD Camera die met de PS5 zelf wordt meegeleverd. Spelers kunnen maximaal één dongle aanvragen per headset. Sony meldt niet of de dongles op een later tijdstip ook los worden verkocht.