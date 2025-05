Sony stopt met het aanbieden van de PlayStation Camera-adapter

Sony stopt met het gratis aanbieden van de PlayStation Camera-adapter waarmee de PlayStation Camera uit 2016 kan worden verbonden met de PS5 zodat de PS VR-headset met die console kan werken. De adapter is vanaf 26 november, of zodra de huidige voorraad op is, niet meer beschikbaar.

De maatregel werd aangekondigd op een ondersteuningspagina van de adapter. Sony geeft geen precieze reden voor de beslissing. Gebruikers met een PS VR-headset en een PlayStation Camera kunnen via een webpagina van Sony een poging doen om de adapter gratis aan te vragen en moeten dan enkele gegevens opgeven, zoals de voornaam, de familienaam, de contactgegevens en het serienummer van de PS VR-headset.

De PlayStation Camera-adapter is een hulpstuk voor de PlayStation Camera uit 2016. Deze camera is noodzakelijk voor de werking van de PS VR-headset uit datzelfde jaar. Dankzij de adapter kan de PlayStation Camera aangesloten worden op de PlayStation 5 en is het mogelijk om de PS VR-headset met de console te gebruiken. De adapter was sinds 2020 verkrijgbaar.