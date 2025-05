PlayStation 5 Pro is 'iets vaker' verkocht dan PS4 Pro in dezelfde periode

De PlayStation 5 Pro heeft iets meer preorders ontvangen dan de PlayStation 4 Pro 'in dezelfde periode'. Dat laat de coo en cfo van Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, weten bij de bespreking van de kwartaalcijfers. De reguliere PS5 is in totaal 65,5 miljoen keer verkocht.

Totoki zegt dat hij 'veel reacties' heeft ontvangen over de hoge prijs van de PlayStation 5 Pro, maar dat het erop lijkt alsof dat niet veel impact op de verkopen heeft gehad. "Ik heb de indruk dat de console iets beter verkoopt dan de preorders van de PlayStation 4 Pro in dezelfde periode". Hij voegt eraan toe dat de PS5 Pro is bedoeld voor 'kernklanten' en dat het bedrijf daardoor geen hoge verkoopcijfers had verwacht.

Sony heeft tussen juli en september 2024 3,8 miljoen PS5-consoles geleverd. Dat is 29 procent minder dan gedurende dezelfde periode vorig jaar, maar wel meer dan de 2,4 miljoen consoles van het vorige kwartaal. De omzet uit games en software steeg met twaalf procent vergeleken met vorig jaar. Dat komt volgens Sony voornamelijk door thirdpartygames. Het bedrijf noemt daarbij specifiek het succes van 'een nieuwe sportgame' en 'een actie-rpg uit China'. Daarmee worden vermoedelijk respectievelijk EA Sports FC 25 en Black Myth: Wukong bedoeld. In totaal werden er 77,7 miljoen PlayStation-games verkocht, waarvan 5,3 miljoen firstpartytitels. Sony's grote firstpartyrelease van dit kwartaal, Astro Bot, wist tot en met eind september 1,5 miljoen exemplaren te verkopen.

Verder heeft PlayStation Plus 116 miljoen maandelijkse gebruikers. Dat is 9 miljoen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023, maar vergeleken met het afgelopen kwartaal is het gebruikersaantal ongewijzigd. Wel heeft Sony meer verdiend met deze abonnementen, omdat meer spelers een duurdere tier aanschaften. In totaal verdiende de gamingtak van Sony omgerekend ongeveer 850 miljoen euro. Dat is 184 procent meer dan een jaar eerder en een nieuw record voor het tweede jaarkwartaal. Het totale operationele inkomen van Sony steeg van omgerekend 1,6 miljard euro in Q2 2023 naar 2,8 miljard euro.