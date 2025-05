'Apple laat iPhones vanaf iOS 18.1 na vier dagen inactiviteit herstarten'

Apple heeft een beveiligingsfunctie toegevoegd aan iOS 18.1 waarmee iPhones automatisch herstarten als ze een bepaalde periode niet zijn ontgrendeld. Dat stellen beveiligingsonderzoekers op basis van code in het besturingssysteem.

Verschillende onderzoekers hebben ontdekt dat Apple een 'inactiviteitsreboot' heeft toegevoegd aan iOS-versie 18.1, schrijft 404 Media. Een van de onderzoekers deelt op X code waaruit dat blijkt. Nadat de iPhone vier dagen niet is ontgrendeld, wordt deze naar verluidt automatisch in de Before First Unlock (BFU)-stand gezet. Daarin bevindt een telefoon zich als deze na het opnieuw opstarten nog geen enkele keer is ontgrendeld. De encryptiesleutels die nodig zijn om de rest van de telefoongegevens te ontsleutelen, zijn in die stand versleuteld. Het is bovendien niet mogelijk om de telefoon biometrisch te ontgrendelen.

Hoewel het hierdoor moeilijker voor criminelen wordt om gestolen telefoons te ontgrendelen, maken ook politiediensten zich zorgen om de functie, aldus 404 Media. Zij kunnen hierdoor lastiger gegevens van verdachten inzien voor mogelijke strafzaken. Volgens politieonderzoekers van de Amerikaanse stad Detroit is het kraken van nieuwe iPhones in de BFU-stand onmogelijk met de tools die momenteel beschikbaar zijn.