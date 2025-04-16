Android-update laat telefoons na drie dagen inactiviteit automatisch herstarten

Google brengt een update uit waardoor Android-smartphones voortaan na drie dagen inactiviteit automatisch herstart worden. Ook biometrische inlogmethodes worden dan gedeactiveerd. Eerder voegde Apple een soortgelijke beveiligingsfunctie toe aan iPhones.

Google rolt Play Services v25.14 uit, met onder andere een beveiligingsfunctie die een Android-apparaat automatisch opnieuw opstart 'als het drie opeenvolgende dagen is vergrendeld'. Door het herstarten keert het apparaat terug naar de before-first-unlockstatus, waarbij biometrische inlogmogelijkheden en locatiegebaseerde ontgrendelingen zijn uitgeschakeld en gegevens lastiger toegankelijk zijn voor zowel criminelen als politiediensten.

Een soortgelijke beveiligingsfunctie is aanwezig op Google Pixel-telefoons met GrapheneOS en op iPhones sinds iOS 18.1. In GrapheneOS kunnen gebruikers de autorebootfunctie instellen voor 10 minuten tot 72 uur inactiviteit. Bij iPhones wordt het toestel na drie dagen inactiviteit, oftewel na 72 uur, automatisch herstart.

Android autoreboot

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 09:12
104 • submitter: A4553

16-04-2025 • 09:12

104

Submitter: A4553

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Reacties (104)

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MazeWing 16 april 2025 09:29
In een telefoon heb je eigenlijk 2 standen:
- BFU (Before First Unlock)
- AFU (After First Unlock)

Een telefoon die in BFU staat is veel lastiger uit te lezen (met software zoals Cellebrite) dan een telefoon in AFU. Dit omdat een telefoon in "AFU stand" al bepaalde beveiliging (zoals een passcode) is gedeactiveerd en/of in mindere mate actief is.

Voor wie meer informatie wil: https://cellebrite.com/en...igital-forensics-webinar/

Dit is gewoon publiek beschikbaar en geen bedrijfsgeheimen o.i.d. 8-)

[Reactie gewijzigd door MazeWing op 16 april 2025 12:44]

doltishDuke 16 april 2025 09:15
En dit kan zo te lezen niet uit? Ik kan niet lezen. Da's behoorlijk jammer fijn als het maar uit kan, want ik heb hier een Android telefoon liggen die middels Tasker een telefoonnummer doorschakelt aan de hand van een rooster. Daar hoef ik normaal gesproken nooit naar om te kijken, maar dat is dus voorbij nu naar het schijnt nog steeds mogelijk. :)
[Phone] Enables a future optional security feature, which will automatically restart your device if locked for 3 consecutive days.
Het laat wat ruimte voor interpretatie maar toch. Ziet er vooralsnog goed uit.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 16 april 2025 09:21]

TvdD @doltishDuke16 april 2025 09:17
kan je niet bij de provider het nummer doorschakelen dan werkt het ook als het toestel uit staat
doltishDuke @TvdD16 april 2025 09:19
Jazeker wel, maar ik gebruik een agenda om het nummer steeds door te schakelen naar degene die bereikbaarheidsdienst heeft ;)

Meer specifiek, ik laat Tasker elke dag *#21telefoonnummer# bellen zodat de provider zelf doorschakelt. Maar dan moet ie wel unlocked zijn natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 16 april 2025 09:19]

CH4OS @doltishDuke16 april 2025 09:48
Als je vaste telefonie (VOIP wellicht?) beschikbaar hebt, kun je het eventueel daarop inregelen met behulp van een zogenaamde huntgroep (belgroep). Zitten niet altijd extra kosten aan verbonden ook en als ze er wel zijn, zal het niet heel veel extra kosten < 10 euro per maand schat ik in. Dan ben je de afhankelijkheid van een mobiele telefoon ook nog eens kwijt en het kost dus de wereld niet.

Gevolg is hierbij dan wel, dat klanten naar een ander telefoonnummer dienen te gaan bellen, maar de afhankelijkheid van een mobiele telefoon die de doorschakeling regelt lijkt me een iets te groot single point of failure (een keer vergeten is de avond van iemand anders verzieken...), daarnaast kan iedereen die de telefoon in handen heeft en unlocked dan ook de doorschakeling aanpassen, iets wat mij ook niet wenselijk lijkt.

Er zijn dus mooiere oplossingen voor dit probleem. ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 april 2025 10:19]

doltishDuke @CH4OS16 april 2025 10:27
Dat verschilt per situatie natuurlijk.

Ik ben boswachter. Voor ons bos is er een nummer wat mensen kunnen bellen als er iets aan de hand is. Dat nummer is bekend in de omgeving, zo even veranderen gaat niet. Het is niet alsof ik een lijst met klanten heb die ik even een mailtje kan sturen.

We werken allemaal onregelmatig. Er is dus geen sprake van een vast rooster wat ik ergens bij een provider kan vastleggen.

Omdat we ook weleens diensten van elkaar overnemen is het wel zo fijn dat de telefoon handmatig bediend kan worden. Ook voor mijn wat minder technisch onderlegde collegas. Niet dat dat perse nodig is overigens, want;

Een keer vergeten gebeurt in principe niet, want de telefoon kijkt elk uur in onze gedeelde agenda om te zien wie er aan de beurt is en past dan de doorschakeling aan.

Een single point of failure is misschien voor een storingsdienst heel belangrijk, maar voor ons niet. Dan ligt die omgevallen boom er maar een dagje langer. Voor noodsituaties moet men toch 112 bellen. Bovendien, de doorschakeling ligt bij de provider. Ookal gaat de telefoon offline werkt die nog steeds.

Budget hebben we er niet voor dus dat tientje zou uit eigen zak moeten komen.

Voor ons is dit dus een betere oplossing ;)

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 16 april 2025 10:34]

CH4OS @doltishDuke16 april 2025 10:58
Hmm, ik weet even niet hoe het heet, maar dan zou je wellicht een systeem kunnen maken zoals servicedeskmedewerkers ook gebruiken, dan log je bijvoorbeeld in met een code, die jouw telefoonnummer dan in een groep zet wat bereikbaar is onder het telefoonnummer. Dan melden de andere boswachters zich erop aan of af wanneer ze (niet) bereikbaar moeten zijn voor de telefoon.

Maar goed, als het nummer op diverse plekken dan al gedeeld worden is het wat lastiger om dat te veranderen op al die plekken. Maar feit blijft, er zijn elegantere oplossingen voor.
doltishDuke @CH4OS16 april 2025 11:06
If it ain't broken, don't fix it ;)
CH4OS @doltishDuke16 april 2025 11:13
Dan is het dus ook geen probleem als de telefoon zich dus wel een keer herstart, wanneer het deze update heeft gehad. :) Al lijkt me de kans op 3 dagen inactiviteit ook niet heel groot, uitgaande van jouw verhaal. Maar goed, kan dan altijd wel een keer gebeuren natuurlijk.

Met de opties die ik noemde kan je dus ongewenste situaties wel voorkomen en ben je ook nog eens van een mobiele telefoon af, waar iedereen dus van alles mee kan doen wanneer het in verkeerde (of opeens kwaadwillende) handen valt. Ik ben benieuwd wat de reacties zullen zijn wanneer het toestel 'per ongeluk' staat doorgeschakeld naar bijvoorbeeld een 0906 nummer... Om even iets extreems te noemen.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 april 2025 11:26]

MicGlou @doltishDuke16 april 2025 11:20
Die past hier niet... dit is een gevalletje 'het is niet stuk, maar het kan wel beter/makkelijker'. Hier heeft de wachtdienst ook jarenlang een telefoon fysiek doorgegeven als een ander dienst had, vonden een app maar moeilijk en lastig. Ze gebruiken nu een jaar 'Mijn Gesprek" van KPN en snappen nu niet meer waarom ze jaren de boot hebben afgehouden.
doltishDuke @MicGlou16 april 2025 12:04
Makkelijker?

Door een nieuw nummer te verspreiden door de omgeving waarvan ik dus geen lijst heb, en mijn collegas een nieuwe tool aan te leren?

Ik zie niet in hoe dat makkelijker is dan een gedeelde Outlook agenda waar iedereen in kan op een manier die men gewend is.

Dit komt allemaal een beetje over als ICT bedrijven die hun oplossing komen pushen. Duurder, wellicht een ander nummer, nieuwe tools. En wat valt er te winnen? Niks.

Dit draait hier al jaren zonder problemen. Ik laat het er verder bij :)
MicGlou @doltishDuke16 april 2025 12:09
Je reageert dus precies zoals onze wachtdienst... nee, je kan die dienst achter dat telnr hangen en die app is werkelijk niet meer dan aanmelden of afmelden, echt super makkelijk. Dus mensen blijven hetzelfde nummer bellen en de app bepaald bij wie de telefoon gaat.

Je mag het uiteraard zelf weten, maar je weet niet wat je niet weet ;)
doltishDuke @MicGlou16 april 2025 14:19
Aanmelden en afmelden zijn nog altijd meer handelingen dan gewoon automatisch overnemen uit ons eigen rooster ;)

Vooralsnog nul voordelen, één nadeel. Ben nog niet overtuigd.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 16 april 2025 14:20]

bamboe @doltishDuke16 april 2025 17:16
Volgens mij is het mogelijk om een mobiel nummer te koppelen aan een vaste lijn zodat deze daar dan binnen op komt als iemand beld. Dan zou je er wel van alles mee kunnen doen qua doorschakelen etc.
Maar ja waarom zou je extra kosten gaan maken als alles goed werkt zoals het nu is.
Gewoon zo laten tot het echt niet meer werkt en wie weet zijn er dan nog veel betere oplossingen op de markt gekomen.
Delgul @doltishDuke16 april 2025 17:48
Je kunt ieder nummer aan een VOIP server hangen hoor, ook een mobiel nummer... Beetje afhankelijk van je provider etc maar kan wel. Maar goed als het werkt voor je, is het prima natuurlijk.
ocwil @doltishDuke16 april 2025 10:25
Wij hebben iets soortgelijks gehad maar dan hadden we een app die via sms commandos dit deed. Tegenwoordig zijn we overgegaan op de dienst van multibel wat ik persoonlijk wel een stuk prettiger vind.
KingLeaf @doltishDuke16 april 2025 09:29
https://xkcd.com/1172/
Prince @doltishDuke16 april 2025 10:04
Zeer terecht punt. Denk bvb aan alle tablets die aan de muur hangen voor home automatisation en enkel een website laten zien. Nu zijn deze op zich niet "3 dagen vergrendeld", gezien deze nooit automatisch vergrendelen. Maar de titel spreekt dan weer over inactiviteit, wat kan zijn dat het gaat over het display dat 3 dagen uit staat. Dat is dan weer wel een issue.
skatebiker @doltishDuke16 april 2025 12:00
Ik zie het probleem niet zo. Na een herstart starten apps zoals Tasker toch gewoon weer op ?
Al zie ik absoluut het nut niet in om elke drie dagen een niet-gebruikte telefoon te herstarten. Weer een vorm van pesterij door Google.
xxs 16 april 2025 09:27
Wordt een sim kaart of e-sim dan automatisch unlocked na de reboot. Anders zit je met een inactieve telefoon ….
tinus73 @xxs16 april 2025 09:34
Is een pincode voor een e-sim eigenlijk niet overbodig? Je kan het ding er niet uit halen en in een andere telefoon stoppen.
Andros @tinus7316 april 2025 10:18
Interessante vraag, ik kwam een situatie tegen op reddit waarbij het handig kan zijn. Stel dat je telefoon gepikt wordt en de dief zet deze direct uit of probeert het toestel te wipen. Ze gaan altijd tegen de esim pin aan lopen omdat de esim er niet uit kan, je data en telefoonnummer zijn iets veiliger in zo'n situatie.
b12e @Andros16 april 2025 10:47
E-sim zonder pincode is handiger. Als dat toestel weer wordt aangezet dan zal deze gelijk verbinding maken met een mobiel netwerk en dus zijn locatie doorgeven aan diensten als Find My / Find My Device.

Na een wipe is de simkaart ook "weg", en een e-sim is gekoppeld aan het toestel waarop deze geinstalleerd is dus die "sim" naar een ander toestel krijgen kan ook niet.

Enige dat zou kunnen is dat de dief je oproepen beantwoord. Maar dat kan ook mét pincode zolang het toestel niet wordt uitgezet.
xxs @b12e16 april 2025 11:24
Beveiliging tegen misbruik is een kwestie van lagen aanbrengen. Een pincode op je e-sim is zo’n laag.

Helemaal geen biometrie, wachtwoorden of pincodes werkt het handigste maar is nou niet het veiligste.
b12e @xxs16 april 2025 11:41
Er is letterlijk geen risico om die pincode op een e-sim niet te hebben. Tenzij ze in je telefoon kunnen komen nádat die is uitgezet geweest, en je tegen dan de simkaart nog niet hebt laten blokkeren. Maar dan zou ik me echt geen zorgen maken over de e-sim (die niet uit het toestel gehaald kan worden), en wel over alle persoonlijke data (en bankapps enzo) die op je telefoon staan.
xxs @b12e16 april 2025 12:05
Ik had nooit over e-sim moeten beginnen, het gaat over het ontgrendelen van een sim na een reboot van je telefoon.

We hebben andere opvattingen over het nut van een pincode op een e-sim dat is duidelijk.
b12e @xxs16 april 2025 12:14
Bij een gewone sim is er een duidelijk nut: men kan je sim uit het toestel halen en in een ontgrendeld toestel steken. Als er dan geen PIN-code op zit dan is er een reële kans op misbruik.

Maar bij een e-sim kan die sim enkel in het toestel gebruikt worden waar de e-sim op geinstalleerd staat, en dan moet je al toegang hebben tot het toestel zelf. Dan heb ik toch liever dat ik dat vanop afstand kan voorkomen (door bvb de telefoon remote te wipen) doordat er automatisch verbinding wordt gemaakt zodra het toestel "online" komt, dan dat men vrolijk zijn gang kan gaan in mijn (offline) toestel.
xxs @b12e16 april 2025 14:49
Heb jij een pincode/biometrische herkenning op jouw bankieren app op je telefoon?
b12e @xxs16 april 2025 15:15
Ja. Maar als ze in mijn telefoon geraken dan hebben ze ook toegang tot de instellingen van Face ID.
xxs @b12e16 april 2025 15:18
Waarom je bankieren app wél extra beveiligen en een e-sim niet?

Enfin, we hoeven het niet eens te worden. Ieder zijn eigen afweging maar mijn oorspronkelijke vraag zie ik nog niet beantwoord.
b12e @xxs16 april 2025 15:41
Omdat de bank dat verplicht. Ik moet OF een code, of biometrisch bevestigen. Code is overigens dezelfde als waarmee je mijn telefoon kan ontgrendelen, omdat je als je m'n telefoon kan ontgrendelen ook een nieuw gezicht biometrisch kunt registreren, en dus de bankcode kan omzeilen. Dus heeft geen nut om 2 verschillende codes te gebruiken. Het ene is namelijk gelinkt aan het andere, en mocht de app op een ander toestel geinstalleerd worden dan moet ik op dat toestel toch weer zelf een code kiezen.

[Reactie gewijzigd door b12e op 16 april 2025 15:45]

xxs @b12e16 april 2025 15:50
Maar we dwalen af.

[Reactie gewijzigd door xxs op 16 april 2025 15:52]

Daoka @b12e17 april 2025 01:54
E-sim zonder pincode is handiger. Als dat toestel weer wordt aangezet dan zal deze gelijk verbinding maken met een mobiel netwerk en dus zijn locatie doorgeven aan diensten als Find My / Find My Device.
Ik weet niet of dit echt een probleem is. Ik weet niet of dit geld voor alle merken maar
If the battery runs out or device is off
For supported devices, like the Pixel 8 series, if the device runs out of battery or is off, the Find My Device network can still locate the phone for several hours after it’s turned off.
https://support.google.co...and-devices-without-power
Als het dus zelfs werkt met lege batterij dan hoeft een pincode op de simkaart mogelijk ook geen probleem te zijn.
b12e @Daoka17 april 2025 09:07
Het gaat ook niet over een lege batterij maar het moedwillig uitschakelen door een dief.

Op IOS werkt Find My ook nog een tijdje na uitschakelen, tenzij je kiest om dat uit te zetten bij het uitschakelen van het toestel. Dus dat schiet niet op.
Daoka @b12e17 april 2025 21:25
Ik heb me er niet in verdiept dus ik weet niet of er software of hardware blokkering op zit. Dat van IOS wist ik ook niet. Maar mij gaat het erom dat als de telefoon dus uit staat (batterij leeg of uitzetten met dus zoeken aan) dat de simkaart ook niet ontlocked meer is en toch werkt zoeken wel. De simkaart is dus met telefoon uit/leeg en als die dus net opgestart is dus allebei op slot. En dus zou het zoeken dus evengoed gewoon kunnen werken nadat de telefoon net is opgestart. Mits dit dus niet geblokkeerd wordt.

Dat uitzetten op IOS vind ik dan weer een ander verhaal. Dat is gewoon zoals de software gemaakt is. Dat zou voor mij dus hetzelfde zijn als klagen dat zoeken niet werkt als je het zelf uitgezet hebt. Dat een dief hier voordeel bij heeft... Tja dat is dus een nadeel van minder tracking willen.
b12e @Daoka20 april 2025 22:46
Maar mij gaat het erom dat als de telefoon dus uit staat (batterij leeg of uitzetten met dus zoeken aan) dat de simkaart ook niet ontlocked meer is en toch werkt zoeken wel.
Dat is omdat er nog altijd een bluetoothsignaal wordt uitgestuurd, zodat andere apparaten met een netwerkverbinding het toestel kunnen detecteren en hun eigen locatie als die van "het toestel in de buurt" kunnen doorsturen.

Moet er nog wel een toestel in de buurt zijn dat op hetzelfde netwerk zit (Android-Android of iOS-iOS)

Op afstand wissen of blokkeren (met een melding op het homescreen dat het toestel "verloren" is) kan echter niet zonder dat de smartphone in kwestie netwerkverbinding krijgt, en dat kan enkel door een mobiele verbinding of via wifi.

Wifi zal lastig zijn op plekken waar je normaal nooit komt (dus opgeslagen credentials, een vertrouwd netwerk). Maar mobiel netwerk kan dus wel, zeker omdat de simkaart er niet uit kan worden gehaald. Tenzij het toestel gereset wordt, maar dan is alle "gevoelige" informatie er toch al af en moet er niks gewist worden.
Remzi1993 @tinus7316 april 2025 09:45
Ik kon zelfs niet een pincode instellen voor een e-sim, misschien heb ik dat over het hoofd gezien, maar met Odido e-sim zag ik die optie niet.
SgtElPotato @Remzi199316 april 2025 10:16
Uiteraard kun je voor je e-sim ook gewoon een pincode instellen, zou raar zijn als ze dat eruit slopen.
Remzi1993 @SgtElPotato16 april 2025 12:28
Dan heb ik dat niet kunnen vinden of ik dacht dat het niet nodig was tijdens het instellen. Maar inderdaad, bij een e-sim is een pincode denk ik niet nodig, want je hebt ook pincode van je mobiel.
xxs @Remzi199316 april 2025 15:31
Heb jij wel apps op je telefoon die met een pincode beveiligd zijn?
Remzi1993 @xxs16 april 2025 17:14
Nee. Lijkt mij niet nodig aangezien me mobiel bij het opstarten pincode vereist en daarna vingerafdruk ontgrendeld wordt.
xxs @Remzi199316 april 2025 17:28
Hmm, oke. Dat zou niet mijn keuze zijn.
AnderNeo @xxs16 april 2025 09:28
Als je er geen sim-pin op hebt zitten dacht ik wel?
xxs @AnderNeo16 april 2025 11:20
Ja natuurlijk werkt het dan maar dat is niet de vraag. Ik neem alle gebruikelijke beveiligingsmaatregelen in acht. Één daarvan is een pincode op mijn sim en e-sim. Als ik mijn telefoon 3 dagen niet gebruik en er komt een reboot ben ik ook meteen onbereikbaar.

De vraag is dus of de sim ontgrendeld wordt na een dergelijke reboot?
Danny 16 april 2025 09:17
Dat is fucking irritant zeg

edit:
ik lees dat het rebooten gebeurt als de telefoon is gelocked EN 3 dagen niet wordt unlocked of gebruikt. Wellicht dat het te voorkomen is door de telefoon permanent te unlocken.

[Reactie gewijzigd door Danny op 16 april 2025 09:20]

iAR @Danny16 april 2025 09:28
Of gewoon binnen 3 dagen je telefoon te gebruiken. Hoewel ik me voor kan stellen dat het irritant is, begrijp ik ook niet waarom je een telefoon hebt als je hem niet gebruikt.
FairPCsPlease @iAR16 april 2025 09:46
Om bereikbaar te zijn als het moet (in noodgevallen, is het niet dringend, bel mij dan op mijn vaste lijn, ik zorg wel dat mensen weten dat ik mobiel gebeld worden erg storend vind)?

Bij mij is het heel gebruikelijk dat mijn telefoon 3 dagen niet gebruikt. Ik hoop dat deze functie uit te zetten is, want iedere keer weer opnieuw al mijn vingerprintgegevens in te moeten voeren als ik mijn telefoon drie dagen niet heb gebruikt is heel irritant.

Trouwens niet alleen om bereikbaar te zijn heb ik een telefoon, ook om in noodgevallen te kunnen bellen, om onderweg muziek of boeken bij de hand te hebben en soms berichten via apps, maar dat zijn allemaal dingen die vaak genoeg 3 dagen of langer niet gebeuren.

Ik denk dat het de medicijnwekker is die mij voor zo'n lock zal beschermen, want veruit de meeste keren dat mijn telefoon actief wordt, is vanwege de melding dat ik mijn medicijnen moet innemen, maar die gebruik ik eigenlijk nooit, want ik denk er eigenlijk altijd wel zelf aan en die functie is overbodig geworden en ik overwoog die eraf te gooien. Maar die heb ik nu kennelijk nodig om mijn telefoon actief te houden om biometrische inloggegevens niet te verliezen?

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 16 april 2025 09:54]

Prince @FairPCsPlease16 april 2025 10:07
Je moet niet elke 3 dagen jouw vingerafdrukgegevens in te voeren hoor. Na een reboot moet je de PIN ingeven. Pas nadat dit een eerste maal gebeurd is, kan je terug biometrische gegevens gebruiken om in te loggen.

Wat ik wél irritant vind is dat ik de PIN van de SIM dan ook moet ingeven. Dit betekent dat na een dergelijke reboot er geen mobiele data is tot ik fysiek aan het toestel ben gekomen.

[Reactie gewijzigd door Prince op 16 april 2025 20:15]

FairPCsPlease @Prince16 april 2025 12:50
Oh mooi, dan begreep ik het verkeerd. Dat is ook de normale procedure als mijn telefoon opnieuw is opgestart: dan vraagt hij wachtwoord én de PIN van de SIM als extra controle. Er verandert dus eigenlijk niets.
P_Tingen @FairPCsPlease16 april 2025 10:01
Bij mij is het heel gebruikelijk dat mijn telefoon 3 dagen niet gebruikt. Ik hoop dat deze functie uit te zetten is, want iedere keer weer opnieuw al mijn vingerprintgegevens in te moeten voeren als ik mijn telefoon drie dagen niet heb gebruikt is heel irritant.
Hold your horses; het is niet dat je vingerprintgegevens worden gewist of zo; je telefoon wordt alleen maar automatisch gereboot en je moet je toestel daarna "gewoon" unlocken.

En daar bovenop: het is optioneel:
[Phone] Enables a future optional security feature, which will automatically restart your device if locked for 3 consecutive days.
Wouterie @iAR16 april 2025 09:53
Werktelefoon. Dat toestel ligt soms dagenlang ongebruikt aan een lader. Het zou knap irritant zijn als die opeens niet meer overgaat omdat hij opnieuw gestart is. Ik vind het al irritant dat apps niet automatisch worden geüpdatet als je ze een tijd niet hebt gebruikt... Ik snap die drang van Google niet om het leven ingewikkeld te maken.
P_Tingen @Wouterie16 april 2025 10:03
Ik heb een Samsung die 1x per week automatisch opstart. Ik merk er verder niks van; op zaterdagochtend (hij reboot in de nacht van vrijdag naar zaterdag) ben ik gewoon bereikbaar en kan ik hem gewoon net als anders unlocken. Kan zijn dat het met jouw merk telefoon anders is natuurlijk
Wouterie @P_Tingen16 april 2025 10:13
De mijne doet niets zolang hij niet ontgrendeld is na een reboot. Ik denk dat het bedrijfspolicies zijn om de boel veilig te houden.
Miglow @Wouterie16 april 2025 10:04
Niet alleen Google, ook (vracht)auto's maken je leven steeds ingewikkelder door allerlei "hulpmiddelen" die erg gevoelig zijn voor storingen.
Wouterie @Miglow16 april 2025 10:16
Je ziet het inderdaad op meer plekken. Er zijn talloze toepassingen waarbij een apparaat/programma klaar moet staan voor gebruik, zonder dat dit regelmatig gebeurt. Automatisch uitschakelen, herstarten, deep-sleep, energiebesparing, rechtenbeperking... het zorgt er alleen maar voor dat systemen en apparaten onbetrouwbaar worden.
Miglow @Wouterie16 april 2025 10:37
En ze dus uitgeschakeld worden door de gebruiker. Maandag nog: Ik moest een QR code hebben om in te loggen bij een app op mijn tablet. Krijg ik een foto van een QR waar expliciet bij staat: Wegens veiligheidsredenen wordt deze code eenmalig getoond en is deze niet in de app terug te halen. Wat doet dus vervolgens de gebruiker die mij de code moest verstrekken? Ff een foto en via WhatsApp versturen. Tot zover je beveiligingsmaatregelen vanuit IT....

[Reactie gewijzigd door Miglow op 16 april 2025 10:38]

Wouterie @Miglow16 april 2025 10:43
Juist door het zo lastig te maken voor de gebruikers wordt het risico op dit soort zaken groter. Net als lange wachtwoorden... Je moet ze de kost geven die ze nog steeds op een geeltje schrijven en aan het scherm hangen. Ik snap dat het veiliger is (we laten MFA even buiten beschouwing) om mensen van buitenaf te weren, maar aan de andere kant wordt juist een risico gecreëerd.
Taipau666 @Wouterie16 april 2025 10:20
Oh dit is heel irritant idd. Als je de pincode verwijderd. Doet hij het dan wel weer?
Wouterie @Taipau66616 april 2025 10:23
Wat ik mag doen op die telefoon is zeer beperkt en eventuele aanpassingen die niet volgens de policy zijn, worden teruggedraaid. :D Het is niet voor niets dat die telefoon ligt te verstoffen in een hoekje.
V_J @Wouterie16 april 2025 10:32
Inderdaad... bij mij is het ook zoiets. Maar als het optioneel uit te schakelen is, is er natuurlijk geen probleem.

Ben al blij dat ik niet de enige ben die het irritant vindt dat ongebruikte apps niet meer automatisch updaten... Sommige apps heb ik er op staan "indien nodig", en net als je ze dan nodig hebt blijkt dat ze eerst upgedated moeten worden.
Metalfreak @iAR16 april 2025 10:05
Mijn werktelefoon, als ik vakantie heb (of gewoon een lang weekend van 4 dagen zoals aanstaand weekend) ligt dat ding onaangeroerd op de kast hoor. Als ik dan weer naar mijn werk ga hierna, kan het zomaar zijn dat ik pas halverwege de werkdag erachter kom dat het ding niet functioneert als deze gereboot heeft.
telenut @Metalfreak16 april 2025 10:30
zalig toch :-)
Jol65 @iAR16 april 2025 11:11
Ik heb een oude iPhone, zonder sim, die 2 apps heeft (1) home-automation zodat ik de lampen kan uitzetten / kinderen aanzetten etc. en (2) een app die een koekoeksklok nadoet.
Ik denk dat de telefoon de reboot wel overleeft, en ach, hij is zo oud dat-ie ios18 niet heeft.
WendelV 16 april 2025 09:19
waarom is er een herstart nodig?

mijn android vereist om de zoveel tijd nu ook al de pin
scandalous @WendelV16 april 2025 09:25
De data op je toestel is volledig versleuteld (encrypted) na een reboot en voor de eerste unlock. Dit maakt het bijna onmogelijk om bij de data te komen als het toestel up to date is. Het vereist ook een pin om het toestel te ontgrendelen. Je kan dus niet (bijvoorbeeld in het buitenland) gedwongen worden om met je vinger/gezicht het toestel te ontgrendelen.

Als toevoeging op bovenstaande; stel je voor dat je telefoon bij de politie of veiligheidsdienst ligt. Als jouw telefoon al aan staat, dan zijn er eventueel manieren om het toestel toch te ontgrendelen of om zonder te ontgrendelen bij de data te komen met een eventuele tool. Voor de eerste unlock na een reboot is dat vrijwel onmogelijk. Al komen ze bij de data dan is deze vanwege de encryptie niet uit te lezen.

[Reactie gewijzigd door scandalous op 16 april 2025 10:15]

n00bs 16 april 2025 09:38
Fijn als je toevallig in een situatie zit waarbij je niets kan doen en in nood verkeerd en dankzij jouw telefoon nog wel een phone home hebt voor de thuisfront of eventueel politie/ambulance.

Of voor ouderen die helemaal niet vaak een mobiel gebruiken, maar wel bereikbaar moeten kunnen zijn. Ik mag hopen dat deze functie uit kan!

[Reactie gewijzigd door n00bs op 16 april 2025 09:40]

Z80 @n00bs16 april 2025 10:25
Ik hoop dat je wel kan lezen. En niet blind overal op klikt.
Het is een OPTIE die je KAN aanzetten. Herhaal KAN aanzetten.
Quote <
Security & Privacy

[Phone] Enables a future optional security feature, which will automatically restart your device if locked for 3 consecutive days.
> Quote

En het noodnummer kun je altijd bellen. Ongeacht of er een sim in de telefoon zit.
112 en 911 werken alle twee overal waar er gsm verkeer mogelijk is.
KouweZakkie @Z8016 april 2025 11:00
Poeh, wat een onvriendelijke, bijtende reactie naar iemand die wellicht alleen dit artikel, dat overigens nergens vermeldt dat het 'slechts' een optie is, en de toegegeven inaccurate vertaling naar de Nederlandse patch notes heeft gelezen. Je kunt niet verwachten dta iedereen alles leest wat er uit komt of waar naartoe wordt verwezen; da's juist waarom we (moeten/mogen) verwachten dat de nieuwsitems volledig en accuraat zijn.

Maar ach, ik ben dan ook nog van de oude stempel.
Z80 @KouweZakkie16 april 2025 11:21
Klopt. Maar dit is een tech site. Tenminste dat was het.
En een klein beetje lezen zou toch ook wel mogen?

ps
Ook zou het bij tweakers.net wel handig zijn dat bij reageren automatisch het originele bericht waarop gereageerd wordt mee gequote word. Nu is het bericht aangepast en klopt mijn reactie niet meer volledig.
Daoka @Z8017 april 2025 02:08
Iemand kan het natuurlijk verkeerd gelezen of begrepen hebben. Of wat afgeleid zijn en wat missen. Of gewoon door de "emoties" die het op roept te snel wil reageren. Ik heb ook wel eens gehad dat ik iets te snel las of dat ik naar huis liep en iets over het hoofd gezien heb. Ondanks dat het een tech site is zijn we nog steeds mensen en kunnen fouten maken.

En waarom automatisch een quote? Voor die ene keer op de 10000 keer dat iemand dus wat veranderd en de reactie erop niet meer klopt? Deze artikel heeft al 99 reacties. Dat zouden dus mogelijk 98 quotes zijn voor niets. Elke onnodige quote maakt het uiteindelijk ook minder overzichtelijk / makkelijk om de website te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Daoka op 17 april 2025 02:12]

Martinus 16 april 2025 09:18
Eerder voegde Apple een soortgelijke beveiligingsfunctie toe aan iPhones.
ervaar ik alleen op mn ipad... al heb ik mn foon ook nooit 3dgn niet in de handen :)
AnderNeo 16 april 2025 09:28
Als je een telefoon in gebruik hebt waarbij deze permanent aan de lader ligt lijkt me dat niet persé wenselijk. En op batterij? Gelukkig zijn er een hoop Android toestellen die een batterijduur hebben van 3 dagen of langer...
doltishDuke @AnderNeo16 april 2025 09:59
Er zijn meer usecases van een telefoon dan wat je kunt omschrijven als gewoon dagelijks gebruik.

De telefoon die puur dient als doorschakelapparaat of storingsdienst is hier al een aantal keer genoemd. Dat kan gerust permanent aan de lader, want die moeten vooral niet uit gaan (en dat doen ze met de update dus wel) terwijl de batterijduur niet meer relevant is.
Metalfreak @AnderNeo16 april 2025 10:12
Een telefoon die verder niet gebruikt wordt gaat verrassend lang mee op één acculading heb ik wel eens gemerkt
hooibergje @AnderNeo16 april 2025 10:27
Ik hoef mijn Android mobieltje echt niet elke week op te laden. Lang leven een 13 Ah batterij. :D
Erg handig voor vakantie.
Palomar 16 april 2025 09:32
Er is vast wel een developer instelling oid om dit uit te schakelen, zodat degene die dit niet handig vindt er geen last van heeft. Voor de doorsnee gebruiker is het een goede extra beveiliging voor als je de telefoon kwijtraakt oid.

Bij mijn Samsung S22 gaat dit denk ik nooit in werking treden. Los van dat ik hem elke dag wel gebruik gaat de batterij niet eens 3 dagen mee ;)

[Reactie gewijzigd door Palomar op 16 april 2025 09:32]

GoogleWave 16 april 2025 09:36
Is dit echt een nieuwe feature?
Bijna alle Android toestellen die ik heb die kan je op een willekeurig moment van de dag oppakken en dan staat er “passcode required after restart” in beeld terwijl ik helemaal niets met het toestel gedaan heb behalve het een dag niet aanraken.

*bij google pixel, Samsung en ook met een Sony toestel.

Ik denk dat ze dit nieuws gewoon publiceren zodat mensen voortaan denken dat het een feature is?

[Reactie gewijzigd door GoogleWave op 16 april 2025 10:14]

xorinzor @GoogleWave16 april 2025 09:41
dat heb ik nog nooit meegemaakt, verschillende merken? of allemaal hetzelfde merk?
GeroldM @xorinzor16 april 2025 10:19
Heb zelf een oudere Android (4 tot 5 jaar oud). Een Huawei toestel, wat nog voor de ban op dat merk in actie trad. Prima toestel. Gebruik het toestel vooral om een woordspel te spelen als ik op de troon zit en de occasionele Whatsapp.

Voor de rest interesseren telefoons me weinig, heb bijna altijd wel een beter apparaat voorhanden voor internet en vermaak. En als ik dat niet heb, dan is gelijk rust voor de ogen en een moment van zelfreflectie en ga ik mezelf niet blindstaren op een veel te klein scherm en de ellende dat Android is. Begrijp me goed, Apple is nog erger dan Android, maar dat betekent niet dat Android een goed of zelfs een deugdelijk produkt is.

Nu begint de batterij na 4 tot 5 jaar wel moe te worden, want gaat niet meer zo lang mee als dat het ooit deed. Dus zal weer eens moeten gaan kijken voor een nieuwe.

Maar goed, terug naar het punt: het komt bij mij echt wel voor dat deze 1 tot 2 dagen is gelockt. En dan met vingerafdruk "ontwaak" ik de telefoon en moet alsnog een pincode invoeren, voordat het toestel weer beschikbaar is.
doltishDuke @GoogleWave16 april 2025 10:00
Automatische updates wellicht? Mijn OnePlus doet dat rustig met beveiligingsupdates. Worden gewoon geïnstalleerd wanneer het de telefoon uitkomt.

Leuke bijkomstigheid is dat je wekker 's ochtends dus ook niet af gaat.

Gelukkig kan ook dat uit.
glas86 @GoogleWave16 april 2025 10:11
Misschien bedoel je bij apparaatonderhoud de automatische optimalisatie waarin je kunt aangeven dat de telefoon automatisch opnieuw opgestart moet worden indien nodig. Zelf heb ik een Samsung Galaxy A52s 5G.

[Reactie gewijzigd door glas86 op 16 april 2025 10:13]


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