Android-update laat telefoons na drie dagen inactiviteit automatisch herstarten

Google brengt een update uit waardoor Android-smartphones voortaan na drie dagen inactiviteit automatisch herstart worden. Ook biometrische inlogmethodes worden dan gedeactiveerd. Eerder voegde Apple een soortgelijke beveiligingsfunctie toe aan iPhones.

Google rolt Play Services v25.14 uit, met onder andere een beveiligingsfunctie die een Android-apparaat automatisch opnieuw opstart 'als het drie opeenvolgende dagen is vergrendeld'. Door het herstarten keert het apparaat terug naar de before-first-unlockstatus, waarbij biometrische inlogmogelijkheden en locatiegebaseerde ontgrendelingen zijn uitgeschakeld en gegevens lastiger toegankelijk zijn voor zowel criminelen als politiediensten.

Een soortgelijke beveiligingsfunctie is aanwezig op Google Pixel-telefoons met GrapheneOS en op iPhones sinds iOS 18.1. In GrapheneOS kunnen gebruikers de autorebootfunctie instellen voor 10 minuten tot 72 uur inactiviteit. Bij iPhones wordt het toestel na drie dagen inactiviteit, oftewel na 72 uur, automatisch herstart.