4chan is offline na vermeende hack, mogelijk broncode en persoonsgegevens gelekt

Het controversiële internetforum 4chan is offline nadat een hacker toegang zou hebben verkregen tot de hostingserver van 4chan. De hacker zou ook de broncode van de site uitgelekt laten hebben en persoonsgegevens van moderators en 4chan Pass-abonnees hebben verkregen.

4chan is op het moment van schrijven offline. Op het rivaliserende forum Soyjak.party, ook wel bekend als The Party, wordt geclaimd dat het om een hack gaat. De hacker zou al 'langer dan een jaar' toegang hebben tot het systeem van 4chan. Er circuleren meerdere screenshots van de vermeende backend en broncode van 4chan. Ook is er een lijst vrijgegeven van vermeende moderators en 'janitors' van 4chan.

Een gebruiker die zichzelf 'Chud' noemt, deelt screenshots om aan te tonen dat de hacker toegang had tot diverse administratie- en onderhoudstools van 4chan, die onder meer toegang bieden tot gebruikerslocaties, IP-adressen, forumlogs, sitestatistieken, en databasebeheer via het phpMyAdmin-paneel van 4chan. In de thread wordt onder meer gezegd dat de beheerders van 4chan alle servers offline hebben gehaald en dat de servers volgens onbevestigde berichten 'volledig gecompromitteerd zijn' en mogelijk enige tijd niet online zullen komen.

Een janitor, iemand die discussies en berichten kan verwijderen, maar minder rechten heeft dan een reguliere moderator, laat anoniem aan TechCrunch weten er 'zeker van te zijn' dat de gelekte data en screenshots 'allemaal echt' zijn. Volgens de janitor lijkt het erop dat de hacker persoonsgegevens van 4chan Pass-abonnees heeft verkregen. Dat zijn betalende gebruikers die onder meer berichtentellers kunnen omzeilen en toegang krijgen tot een vip-forum.

4chan werd in 2003 opgericht door de Amerikaanse Christopher Poole, ook wel bekend als 'moot'. Het internetforum staat onder andere bekend als broedplaats voor hackersgroep Anonymous en complottheorie QAnon, en het gebrek aan moderatie.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 08:31
88 • submitter: tszcheetah

16-04-2025 • 08:31

88

Submitter: tszcheetah

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Reacties (88)

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TijsZonderH Nieuwscoördinator
16 april 2025 08:53
> ben mij
> redacteur bij Tweakers
> hoor over 4chan-hack
> ohshitblastfromthepast.jpg
> wil eens kijken of ik nog wat leuke greentexts en edgy memes kan vinden
> het is alleen nog maar porno

Ontopic: ben wel echt zo benieuwd hoe moot op zijn creatie terugkijkt. Ik denk dat 4chan veel meer invloed heeft gehad op het huidige rechtse medialandschap dan je in de meeste analyses voorbij ziet komen.
GertMenkel
@TijsZonderH16 april 2025 11:45
Moot heeft zelf nogal last gehad van zijn verleden bij 4chan (toen Google hem aannam zorgde dat voor de nodige controverse) dus ik vraag me af of hij er heel positief tegenover staat.

Ik denk dat 4chan zeker impact heeft gehad op het medialandschap, maar ik zou niet direct zeggen dat het 4chan zelf is geweest die het rechtse medialandschap heeft beïnvloed. Je hebt nog genoeg andere *chans die exact hetzelfde werken, met dezelfde figuren, of in sommige gevallen zelfs ergere figuren omdat andere websites een samenscholing werden van mensen die zelfs van 4chan verbannen waren. Denk aan 8chan dat berucht werd vanwege Christchurch en later Q-anon, al heb ik het idee dat veel mensen het onderscheid niet kennen.

Ik heb zelf het idee dat 4chan net zo goed een reflectie van de maatschappij is als een echoput. Het is pas sinds relatief kort sinds het bestaan dat 4chan een extreemrechts hellegat is geworden waar /pol/ zo'n impact heeft. Echter heeft het ook een behoorlijke verzameling LHBTQ+-mensen met zelfs een eigen board, en verschijnen er regelmatig nog wel eens greentexts van communisten en andere stromingen die ook in het geschreeuw opduiken. Ook is er meer dan genoeg kritiek over bijvoorbeeld Trump te vinden, zelfs op /pol/.

Een gigantisch deel van de moderne memes en internetverwijzingen vinden hun oorsprong naar 4chan. Alleen daardoor al denk ik dat een hele hoop mensen meer beïnvloed zijn door het bestaan van 4chan dan ze zelf denken. Zelfs op de netste bedrijfs-slacks heb ik Pepe in de emotes gezien, corporate zou een hartverzakking krijgen als ze zouden ontdekken waar die grappige groene kikker vandaan komt :+
Ayporos @TijsZonderH16 april 2025 09:09
Ik denk dat het kort door de bocht is om te stellen dat het enkel en alleen 'rechtse' mensen gecultiveerd zou hebben. Als dat zo zou zijn dan zou het geen boards hebben voor LGBT en bronies/furries etc.
En als je in /POL of /B kijkt is het gehalte linkse mensen net zo goed vertegenwoordigd als het gehalte rechtse mensen. Ik kwam er altijd toch echt ongeveer evenveel pro-trump posts tegen als pro-hillary en pro-biden. En na elke verkiezing, wie er ook won (trump vs hillary, biden vs trump, trump vs kamala) dan waren de winnaars altijd erg luidruchtig en de verliezers erg stil.

Ja, het zit vol met smut. Ja mensen zijn er vaak enorm onaardig en overdreven en ongefilterd.. maar toch, ondanks dat alles, vind ik 4Chan enorm waardevol en zou ik het echt enorm jammer vinden als het verdwijnt.
cane @TijsZonderH16 april 2025 09:49
> wil eens kijken of ik nog wat leuke greentexts en edgy memes kan vinden
> het is alleen nog maar porno
iktf feels bad man
maar idd veel mensen zijn van board verhuist naar /bant/ of andere SFW boards
Majestici @TijsZonderH19 april 2025 12:24
Over invloed gesproken.

https://i.imgur.com/c33VtJv.png
Savantis 16 april 2025 09:12
Het meest interessante wat hieruit is gekomen, is het feit dat een absolute meerderheid van de janitors' en moderators' email accounts .gov en .edu adressen zijn.
Nou stookt dit een boel meer complottheorieën, zoals dat overheidsfiguren wellicht een beïnvloeding hebben gehad op de trends op de forum.
Een grappige die ik voorbij heb zien komen, is dat blacked (zwarte man in primaire rol) en cuckoldry ""content"" plotseling stopte tijdens de aanvallen van 7 oktober 2023.
Bender @Savantis16 april 2025 09:29
.edu kunnen natuurlijk ook gewoon studenten zijn, dat heeft niet zoveel met overheid te maken in dat opzicht.
En kan me van een tijd geleden herinneren dat er wel mogelijkheden waren om een .gov of .edu te krijgen met een omweg, dit was toen (20 jaar geleden) cool om te hebben.
Net zoals het toen stoer was om een laag ICQ nummer te hebben (ik had een 6 cijferige nummer 8-) )
GertMenkel
@Savantis16 april 2025 12:00
Dat kan natuurlijk twee kanten op gaan: zit de overheid vol met 4chan-volk, of beïnvloedt de overheid 4chan?

Bij dat laatste zou ik aannemen dat de overheid slim genoeg is om niet met een .gov-mailadres een account te maken. Een beetje minimale opsec is bij dit soort dingen toch wel de basis van wat je zou verwachten van een professioneel gestuurde aanpak.

Thug Shaker Central had ook een .gov-gebruiker, maar werd niet door de overheid beheerd...
preske @GertMenkel16 april 2025 14:08
Ten tijde van de Ashley Madison hack (de "dating" site) waren er toch flink wat .gov's. Dus nee, zo slim zijn ze niet.
GertMenkel
@preske16 april 2025 14:23
Dat toont toch juist het tegenovergestelde aan? Geen poging tot manipulatie door de overheid, maar vooral domme overheidsmedewerkers die hun werkemail gebruiken voor hun privézaken.
G1itch @Savantis16 april 2025 12:23
Van de 219 e-mailadressen zijn er 3 .edu en 0 .gov. Vooral heel veel gmail.
kuurtjes @Savantis16 april 2025 13:16
Israel staat op #1 voor posts. Dat is ook zeer verdacht. Ik denk dat Israel 4chan had aangevallen een tijd terug.
xorpd @kuurtjes16 april 2025 15:17
Dat is de JIDF, en die gebruiken normaal gesproken memeflags om hun geoIP te verbergen.
Baardmeester @kuurtjes16 april 2025 15:49
De JIDF(Jewish Internet Defense Force) en andere Israëlische shill farms(wat de msm steeds verkeerd troll fabrieken noemt) zijn al jaren actief. Met 7 oktober waren ze natuurlijk vrij prominent aanwezig.
Room42 @kuurtjes19 april 2025 06:48
Dat bleek dus ook niet zo te zijn. Er is weer heel erg veel foute informatie gefabriceerd, puur om het 'nieuws' te maken.
Majestici @Room4219 april 2025 12:26
lol, ja allemaal cohencidences joh
rmk_ 16 april 2025 08:39
Ik zag iets voorbij komen op Reddit dat schijnbaar Elon Musk zijn account was achterhaald op 4Chan met nogal dubieuze geplaatste opmerkingen.
Ruw ER @rmk_16 april 2025 08:50
Waarom heeft hij een account? Ik ben al wel 10 jaar ofzo niet op 4chan geweest, ik ken het enkel als accountloos. Ben benieuwd naar het bewijs dat hij het is.
ErikT738 @Ruw ER16 april 2025 09:08
Ik kom er nog wel eens (enkel op /co/ omdat er maar weinig andere plekken op internet zijn waar over stripboeken wordt gesproken). Je kan inderdaad een nickname en "tripcode" instellen en dus met een "account" posten. Deze posters worden over het algemeen uitgescholden en belachelijk gemaakt.
GertMenkel
@ErikT73816 april 2025 11:19
Tripcodes zijn redelijk eenvoudig te brute forcen, dus ik zou niet direct vertrouwen dat het die van Musk is. Normaal zou je met secure tripcodes nog enige veiligheid hebben tegen namaak, maar nu de hackers de broncode en config hebben, hebben ze ook de salt die de secure tripcode berekent, dus zijn secure tripcodes net zo makkelijk te brute-forcen.

In andere woorden, de verificatie tussen tripcode <=> identiteit is er niet meer echt.

Dat gezegd hebbende, het lijkt me sterk dat Musk tripcodes zou gebruiken voor posts van controversiële zaken. Ik denk dat met zo'n associatie eerder naar een betaald account of logs vanuit een IP-adres wordt gekeken. Tenzij het 4chan-account van Musk direct gelinkt staat aan bepaalde posts, is er weinig bewijs te vinden.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 16 april 2025 11:19]

Notlupus @Ruw ER16 april 2025 08:54
Je kunt een abonnement kopen om geen captcha te hoeven invullen wanneer je post
EquiNox @Ruw ER16 april 2025 10:30
Uit niks betrouwbaars blijkt dat dit Musk was. Ik verwijs dit gerucht naar het rijk der fabelen totdat ik een betrouwbare bron zie.
Indifstublatia @Ruw ER17 april 2025 10:35
Ik kan je bij deze vertellen dat dat account echt. Veel uitspraken bleken nog geen 10 minuten later op voorheen Twitter geplaatst te zijn en geregeld zat er een tintje extremisme cq. verheerlijking van Apartheid tussen. Veel mensen stellen dat het een dicht bij Elon Musk staand persoon is geweest, of zelfs directe familie, maar op 4Chan zit je niet als je een ander wil trollen.
Thonz @rmk_16 april 2025 08:40
Ik ben benieuwd. Waar heb je dat gelezen?
Earlsweatshirt @Thonz16 april 2025 08:51
Ik kwam enkel dit tegen, maar wel op een Leaks and Rumors pagina. Dus zet je aluminiumhoedje op

https://www.reddit.com/r/LeaksAndRumors/s/fKxFLuHQbT
smiba @Earlsweatshirt16 april 2025 11:11
No way, dit komt nog best geloofwaardig over ook
(Waarschuwing, grof taalgebruik in gelinkte bronnen)

Zogenaamd zijn account: https://archive.4plebs.org/_/search/tripcode/SATANZ0Gpo/

Hier beweert ie al dat ie Elon is (in 2022):
https://archive.4plebs.org/pol/thread/408605596/#q408607354

Hier praat ie effectief over wat DOGE nu is (ook 2022):
https://i.imgur.com/fBI6DwL.png

Hier vraagt ie wat ie moet doen om twitter te beschermen tegen bots en scrapers, waarna uren later het advies opgevolgd word en het op twitter toegepast is:
https://archive.4plebs.org/pol/thread/432771634/#q432774048
Screencap: https://i.gyazo.com/47691c208df8f47d329af215f6ec38ed.png

Vooral dit laatste laat me dit best wel geloven, want dat is toch wel heel erg toeval. Daarnaast zie ik in zijn post geschiedenis ook nog genoeg andere dingen die allemaal toch wel "toevallig" zijn. Nu kan toeval altijd gebeuren, maar op een zeker moment word de kans dat er zo veel puur toeval is toch wel echt bijster klein...

Daarnaast heeft Elon het wel vaker over 4chan gehad, en word er altijd al verdacht dat ie er wel eens rond spookte.

[Reactie gewijzigd door smiba op 16 april 2025 11:16]

GertMenkel
@smiba16 april 2025 11:27
Let op: dit is een normale tripcode, oftewel een hash van een bepaald "wachtwoord". Die hashmethode is behoorlijk eenvoudig te brute-forcen (de tripcode wordt namelijk alleen over 8 karakters berekend). Aan de naam is te zien dat de tripcode al gebruteforced is (aangezien er leesbare tekst in de hash staat), vermoedelijk door alle tripcodes te genereren tot er iets dat begint met SATAN in staat.

Bij secure tripcodes (dat zijn tripcodes die samen met een geheime salt worden berekend) zouden posts gemaakt voor de hackers toegang kregen redelijkerwijs aan dezelfde gebruiker toe te kennen zijn, mits deze niet een heel simpel wachtwoord gebruikt om de tripcodes te genereren.

Als Elon die tripcode ooit gebruikte, is er dus geen garantie dat eerdere of latere posts met dezelfde tripcode ook daadwerkelijk door Elon gemaakt zouden zijn.
biteMark @GertMenkel16 april 2025 11:48
Dat verklaart nog niet zijn gefilosofeer over DOGE in 2022 en het opvolgen van advies mbt het beschermen van Twitter. Het is misschien geen hard bewijs maar wel verdacht.

inb4 "dat is pure speculatie", daar is hij zelf ook niet vies van :)

[Reactie gewijzigd door biteMark op 16 april 2025 11:49]

GertMenkel
@biteMark16 april 2025 11:56
Zoals ik zeg, Elon zou prima de tripcode kunnen hebben gebruikt. Dat betekent alleen niet dat enige andere post met dezelfde tripcode ook van Elon komt. Tripcodes zijn geen account, als ik mijn (wat oudere) GPU een dag aanzet zou ik ook onder die tripcode posts kunnen maken. Dat maakt mij nog geen Elon Musk (hoe graag ik ook over zijn bankrekening zou beschikken).

Tripcodes zijn een wachtwoord zonder salt dat zonder calls naar de server te brute forcen zijn. Mocht het een secure tripcode zijn dan wordt het verhaal anders, maar nu zegt het helaas niet zoveel.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 16 april 2025 11:57]

Boxman @smiba16 april 2025 14:09
Zet anders even je aluhoedje op. Mensen zijn in een tripcode 'account' met duizenden posts gaan graven met de bril "kan dit Elon zijn?". Confirmation bias heet dat. Het is dan heel makkelijk dingen te zien die je daarin kan 'passen'. En het is dan ook heel makkelijk om de 'kritisch krijken' stap maar gewoon over te slaan.

Je hebt hier iemand die zegt dat hij een "Full scale investigation of the government, run by the people of this country" wil. Ik denk dat er met Musk nog honderdduizenden mensen zijn die datzelfde zouden kunnen hebben gezegd. Als er nou letterlijk had gestaan "I'm going to buy into a presidential campaign to obtain a prime government position where I can address the efficiency of the government as a whole, and I will call that DOGE", dan had je wat. Maar wat jij linkt is echt 100% confirmation bias.

Voor het twitter ding kun je eenvoudig alternatieve en imo geloofwaardigere verklaringen vinden. Om er maar 1 te noemen, kan het ook zijn dat deze 4channer't een simpele werknemer is bij Twitter / X en daarbij wel het idee heeft kunnen gebruiken, en zich daarbij ooit in een post heeft voorgedaan als Elon.

Om nog maar te zwijgen over de honderden posts aan religieus gezwets waar je Elon Musk zelf verder nergens over hoort. Hij zwetst IRL over vanalles, maar zou dan ineens die religieuze opvattingen op alle andere kanalen behalve 4chan volledig voor zich kunnen houden, dat past echt niet binnen zijn karakter.

Als die 3 posts het enige zijn moet je echt een aluhoedje gaan vouwen.

[Reactie gewijzigd door Boxman op 16 april 2025 14:12]

Christoxz @Thonz16 april 2025 08:46
Gegoogled: https://www.reddit.com/r/...an_unhinged_post_history/
Saven @Christoxz16 april 2025 08:57
Oftewel, een hoax, als ik de comments mag geloven.
stoorzender292 @GameNympho16 april 2025 09:45
Alles oké met jou?
GameNympho @stoorzender29216 april 2025 09:48
Ook over de hoax gehoord/gelezen?
jaapzb @GameNympho16 april 2025 10:03
Ik denk dat stoorzender292 eerder bedoelt dat je comment een beetje leest alsof je halverwege een TIA hebt gehad
GameNympho @jaapzb16 april 2025 10:08
Zit net aan de koffie ;) dus nee geen tia, maar alles wat daar vandaan komt, neem ik altijd met een pot zout.
En dan al het geklets met meningen en dan kom ik met een inkopper over de hoax, voor de rest zien we weer hoe de meningen verdeeld zijn.

edit, ik zei het al, meningen lol het is net 4chan _O-

[Reactie gewijzigd door GameNympho op 17 april 2025 20:31]

Edward Dortland @jaapzb21 april 2025 13:55
Ik vond het vanaf het begin al lastig te volgen.
Mosterd @stoorzender29216 april 2025 09:51
Lekker opnemen voor een rijke man die het anders nooit voor jou op zou nemen. Vooral doen. Elon Musk is gewoon een zakkenvuller die nergens anders om geeft.
lolosss @Thonz16 april 2025 23:40
Dit ook

https://x.com/i/trending/1875095747072303169
Refl @rmk_16 april 2025 08:51
Kwam feitelijk neer op een random persoon op 4chan die zei dat hij X/Twitter eigenaar was. En verder beetje edgy opmerkingen. Gebruikersaccounts op 4chan zijn ook niet interessant omdat je enkel een password maakt om je poster ID te hergebruiken en er zo een link kan ontstaan tussen je berichten. Je kunt het niet terugrekenen naar welke persoon dit daadwerkelijk was met de gegevens uit de recente hack. Maar Musk scoort momenteel goed online, dus het is makkelijk karma farmen met zulke "leaks"

[Reactie gewijzigd door Refl op 16 april 2025 08:53]

TheVivaldi @Refl16 april 2025 10:39
Kunnen ze achter de schermen ook niet zien wie het is? Ik bedoel: je hoeft geen id-kaart te tonen voor het aanmaken van een account, maar ze zullen wel ip-adressen loggen, toch? Als Musk geen vpn gebruikt, kun je op basis van ip-adres redelijkerwijs achterhalen of met wat meer zekerheid vermoeden dat hij het was (áls hij het was, natuurlijk, want dat weten we (nog) niet).

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 16 april 2025 10:57]

Navi @TheVivaldi16 april 2025 10:42
Wat een onzin, een IP is niet aan een persoon verbonden hoor.
The Zep Man
@Navi16 april 2025 10:50
Een IP-adres kan indirect herleidbaar zijn naar een persoon. Dat is volgens de definitie van de AVG voldoende om als persoonsgegeven geoormerkt te worden.

Daarnaast heb je bijvoorbeeld analytische cookies en browser fingerprinting waarmee dezelfde browsersessie geïdentificeerd kan worden bij verschillende sites.
TheVivaldi @The Zep Man16 april 2025 10:56
Precies, dat ook. Op bijvoorbeeld Wikipedia werkt dat ook zo: als er een vermoeden bestaat dat je een sokpopaccount misbruikt, dan kijken ze o.a. naar de gebruikte ip-adressen van beide accounts.

En in het geval van Musk zou je bijvoorbeeld ook op het X-kantoor kunnen uitkomen. Dan weet je nog niet 100% zeker of het Musk is of een medewerker, maar dan weet je wel dat het niet Japie uit Musselkanaal is die Musk een loer wil draaien.
Refl @TheVivaldi16 april 2025 15:10
Dat was volgens mij geen onderdeel van de recente hack. Sterker nog, de ID-link uit de "leak" was al 2 jaar bekend. Gewoon iemand die karma wilde scoren of nog wat rollen aluminiumfolie had liggen.
xorpd @TheVivaldi16 april 2025 11:54
Sterker nog, je kunt (op /pol/ in ieder geval) aan de buitenkant zien of 2 posts in dezelfde thread van hetzelfde IP-adres komen (je IP-adres wordt namelijk gehasht en in base64 getoond).
Capzilla @rmk_16 april 2025 09:41
Die man maakt genoeg dubieuze opmerkingen op X, die hoeft daarvoor niet echt stiekem te doen op 4chan.
Boxman @rmk_16 april 2025 13:48
Als er 1 plek op het internet is waar je berichten over Musk en Trump met een korrel zout moet nemen, dan is het Reddit wel.
EquiNox @rmk_16 april 2025 10:28
Dit is gewoon niet-onderbouwde onzin, er is geen enkele betrouwbare bron die dit kan bevestigen noch ontkennen. Dat iets op Reddit voorbij komt, betekent niet dat het klopt.

Daarnaast; ik snap niet waarom mensen hier 12x een +1 voor geven, kan het zijn omdat de naam Musk er op een negatieve manier in voorkomt? Bijzonder modereergedrag weer.
LoboVR @rmk_16 april 2025 10:31
Het is al ontkracht maar het zou me verder echt totaal niet verbazen als het had geklopt. Musk heeft zich lange tijd op Twitter en in het echt, met zijn voor deze internet cultuur tijd verouderde online humor , gedragen als iemand van dat forum (geloof ik zelfs nog steeds met momenten zoals bijvoorbeeld de "I am meme")

Ik vraag me af of hier ooit nog iets bekend over zal worden al zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn met hoe anoniem het forum is...
Ruw ER 16 april 2025 08:40
Laat het woord mogelijk maar weg. Ik heb er te weinig verstand van, maar wat ik heb gelezen was de code van de website erg oud, had al tijden geen updates meer gehad. Er schijnt een kwetsbaarheid uit 2012 gebruikt te zijn om de boel te hacken.
Sharky @Ruw ER16 april 2025 08:42
Dan verbaast het me dat het nog zo lang heeft moeten duren. Dit lijkt me bij uitstek een site waar hackers hun pijlen op richten.
GertMenkel
@Ruw ER16 april 2025 11:47
Ik heb gisteravond de code eens doorgekeken, op basis van de code die ik zag lijkt er wel degelijk onderhoud aan gepleegd te worden in elk geval. Ik zag een verwijzing naar de user agent van de Galaxy S24 Ultra, die is toch al een tijdje uit.

Wel zou het hele platform draaien op een stockoude *BSD en zou de hack hebben plaatsgevonden door een oude kwetsbaarheid die een malafide PDF misbruikte.
henk717 16 april 2025 08:50
Had de pagina gisteren bezocht en vrijwel iedereen heeft daar chud, bij 4chan heb je de welbekende anons dat zal hier chud zijn. Dus de "gebruiker genaamd chud" gaat waarschijnlijk om een gebruiker zonder naam.
drdelta @henk71716 april 2025 10:22
"The hacker known as 4chan"
Noobie2010 16 april 2025 08:58
Nou dit is ironisch gezien de geschiedenis van 4Chan. Ik ben benieuwd of de heren van an0n terug gaan slaan of ze werkelijk soft zijn geworden.
Dit brengt enige vorm van nostalgie terug, ik heb bijna zin om weer in te loggen bij 4chan en wat kattenkwaad zoals vanouds uit te halen.
SVMartin @Noobie201016 april 2025 09:10
Heren?
R4gnax
@Noobie201016 april 2025 23:54
Nou dit is ironisch gezien de geschiedenis van 4Chan. Ik ben benieuwd of de heren van an0n terug gaan slaan of ze werkelijk soft zijn geworden.
De oude 'heren van an0n' zijn in deze waarschijnlijk onderdeel van de partij die 4chan gehackt hebben.
De Soyjack Party is ontstaan uit een exodus nadat de 'janitors' (moderatoren) van 4chan hadden besloten om het /qa/ board te sluiten nadat de gardie die zich daar ophield, herhaaldelijk het /lbgt/ board gevandaliseerd had.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 16 april 2025 23:56]

Mirved 16 april 2025 09:11
En niks van waarde is verloren gegaan.
Drefann 16 april 2025 09:16
Ik veronderstel dat dit de wraak is van /qa/ (dat board werd permanent gesloten een paar jaar geleden vanwege het continu raiden van andere boards. Sojack.party is toen opgericht als alternatief voor /qa/)

De site is al jaren een trage dood aan het sterven door gebrek aan geld en alternatieve communities.
Misschien is het beter dat de site nu offline blijft en in hetzelfde rijtje komt als een paar andere illustere internetrelieken zoals YTMND.
cane 16 april 2025 09:41
>henk is (((anoniem)))
>broden en palen zijn tijdelijk en worden na bepaalde tijd verwijderd
>welke data is buitgemaakt? geen, alleen jannies
>janny are u okay? are u okay janny?
>ze doen het voor niets
>emails zijn hashed
>bij een hack op 4chan vergeleken met andere websites is de impact het minst en is diegene die er de dupe van zijn, is voornamelijk het bestuur in plaats van de gebruikers
>feels good man
>mfw no face
mrtl 16 april 2025 10:13
Was een exploit in Ghostscript, waarvan 4chan een versie uit 2012 gebruikte om thumbnails te maken van een PostScript bestand met een .pdf extensie (de code verifieerde niet dat het daadwerkelijk een PDF was). De hacker zegt geen gebruikersgegevens te gaan lekken. Er zijn ook geen moderators met een .gov adres.

Kortom, update your shit.

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