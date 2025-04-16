4chan is offline na vermeende hack, mogelijk broncode en persoonsgegevens gelekt

Het controversiële internetforum 4chan is offline nadat een hacker toegang zou hebben verkregen tot de hostingserver van 4chan. De hacker zou ook de broncode van de site uitgelekt laten hebben en persoonsgegevens van moderators en 4chan Pass-abonnees hebben verkregen.

4chan is op het moment van schrijven offline. Op het rivaliserende forum Soyjak.party, ook wel bekend als The Party, wordt geclaimd dat het om een hack gaat. De hacker zou al 'langer dan een jaar' toegang hebben tot het systeem van 4chan. Er circuleren meerdere screenshots van de vermeende backend en broncode van 4chan. Ook is er een lijst vrijgegeven van vermeende moderators en 'janitors' van 4chan.

Een gebruiker die zichzelf 'Chud' noemt, deelt screenshots om aan te tonen dat de hacker toegang had tot diverse administratie- en onderhoudstools van 4chan, die onder meer toegang bieden tot gebruikerslocaties, IP-adressen, forumlogs, sitestatistieken, en databasebeheer via het phpMyAdmin-paneel van 4chan. In de thread wordt onder meer gezegd dat de beheerders van 4chan alle servers offline hebben gehaald en dat de servers volgens onbevestigde berichten 'volledig gecompromitteerd zijn' en mogelijk enige tijd niet online zullen komen.

Een janitor, iemand die discussies en berichten kan verwijderen, maar minder rechten heeft dan een reguliere moderator, laat anoniem aan TechCrunch weten er 'zeker van te zijn' dat de gelekte data en screenshots 'allemaal echt' zijn. Volgens de janitor lijkt het erop dat de hacker persoonsgegevens van 4chan Pass-abonnees heeft verkregen. Dat zijn betalende gebruikers die onder meer berichtentellers kunnen omzeilen en toegang krijgen tot een vip-forum.

4chan werd in 2003 opgericht door de Amerikaanse Christopher Poole, ook wel bekend als 'moot'. Het internetforum staat onder andere bekend als broedplaats voor hackersgroep Anonymous en complottheorie QAnon, en het gebrek aan moderatie.