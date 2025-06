VK onderzoekt of 4chan gebruikers voldoende beschermt tegen illegale content

De Britse telecomtoezichthouder Ofcom is een onderzoek begonnen naar negen online platforms, waaronder het internetforum 4chan. Ofcom wil weten of het platform Britse gebruikers voldoende beschermt tegen illegale content.

Ofcom wil weten of 4chan voldoet aan de Online Safety Bill die in 2023 in werking trad. Als onderdeel van die wet moet het platform maatregelen nemen om gebruikers te beschermen tegen illegale content die op het forum wordt gepost en een adequate risicoanalyse opstellen. De toezichthouder zegt klachten te hebben ontvangen over de aanwezigheid van illegale content en activiteiten op het platform. Er zou onder meer kindermisbruikmateriaal gedeeld worden. Ofcom heeft eerder een informatieverzoek gestuurd naar 4chan, maar omdat de site daar niet op reageerde, start de organisatie nu een formeel onderzoek.

Ofcom doet ook onderzoek naar zeven filehostingdiensten die eveneens niet hebben gereageerd op informatieverzoeken in het kader van de Online Safety Bill: Im.ge, Krakenfiles, Nippybox, Nippydrive, Nippyshare, Nippyspace en Yolobit. Tot slot is er ook een onderzoek gestart naar First Time Videos, het moederbedrijf achter diverse pornosites, om uit te zoeken of dit bedrijf de leeftijd van bezoekers gedegen controleert. Dergelijke robuustere leeftijdschecks zijn in het VK vanaf juli verplicht.

Als uit de onderzoeken blijkt dat de platforms niet voldoen aan de Online Safety Bill, kan Ofcom ze verplichten om stappen te ondernemen zodat ze zich wél houden aan de wet. Ook riskeren ze een boete van maximaal 18 miljoen pond (omgerekend 21 miljoen euro) of tien procent van hun wereldwijde jaaromzet.