Nederland verbiedt bijna alle drones in Den Haag van 18 tot 25 juni om NAVO-top

De Nederlandse overheid verbiedt tijdens de NAVO-top het gebruik van drones in Den Haag en andere steden. Zo geldt er onder meer van 18 tot en met 25 juni een compleet droneverbod in een straal van 16 kilometer rondom Den Haag.

In diezelfde periode geldt er een verbod op het vliegen met drones boven Valkenburg en Noordwijk. Rondom de luchthavens Schiphol en Rotterdam The Hague Airport mag van 23 tot en met 25 juni niet met drones worden gevlogen, aldus de Rijksoverheid. Er gelden altijd al beperkingen rondom luchthavens, maar de overheid benadrukt nu: "Alleen drones die expliciet zijn goedgekeurd voor veiligheidsdoeleinden, zoals die van de politie of Defensie, mogen in deze gebieden vliegen."

Naast het algehele verbod op drones op de vermelde locaties gelden er ook beperkingen op dronegebruik in andere delen van het land. In een straal van 92 kilometer rondom Den Haag mogen alleen drones vliegen met een startgewicht van 25 kilogram of minder tot een maximale hoogte van grofweg 120 meter, zo blijkt uit het officiële document over de regels. Hetzelfde geldt voor het gebied bij Eindhoven Airport.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het droneverbod een van de vele veiligheidsmaatregelen rondom de NAVO-top. Bij de bijeenkomst op 24 en 25 juni komen duizenden vertegenwoordigers, ministers en wereldleiders bijeen in Den Haag.

Mensen die het droneverbod negeren, riskeren volgens de overheid 'een hoge boete, een dagvaarding en verlies of inbeslagname van hun drone'. Dronegebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vliegbeperkingen en het controleren op eventuele extra beperkingen van bijvoorbeeld gemeenten. De overheid verwijst hen naar de vliegkaarten GoDrone en Aeret Kaartviewer voor meer informatie.