Utrecht zette vorig jaar zeven keer cameradrones in bij demonstraties

De gemeente Utrecht heeft bij de in totaal 522 demonstraties in 2024 zeven keer cameradrones ingezet, schrijft burgemeester Sharon Dijksma in een antwoord op raadsvragen. Tijdens een van die protesten is ook een videosurveillance-auto ingezet.

In 2025 heeft de gemeente Utrecht tot en met 19 mei vier keer cameradrones ingezet. Een videovoertuig is in die periode nog niet gebruikt. Het is niet bekend hoeveel demonstraties er tot nog toe in 2025 georganiseerd zijn.

Naast dronebeelden gebruikt de politie ook beelden van de vaste camera's die dienen om de openbare orde te handhaven. Daarvan legt de gemeente niet vast in hoeveel gevallen ze bij demonstraties gebruikt worden. Voor beelden van zowel de vaste camera's als die van drones en surveillanceauto's hanteert de politie Utrecht een maximale bewaartermijn van 28 dagen, tenzij zij een strafbaar feit waarneemt op de beelden.

Dijksma onderstreept dat de politie van Utrecht tijdens demonstraties geen gezichtsherkenningstechnologie gebruikt. Volgens de burgemeester heeft dit geen toegevoegde waarde, omdat de inzet van camera's zich niet richt op individuele demonstranten. Ook schrijft zij dat de politie demonstranten niet vraagt naar hun identiteitsdocumenten, tenzij zij worden aangehouden voor een strafbaar feit.