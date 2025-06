Nieuwsblog: als de ene collega iets afschiet, moet de rest dat wel volgen

Ook redacteuren zoals die van Tweakers, die chronisch online zijn, hebben wel eens last van miscommunicatie. Zo kon het deze week gebeuren dat we een bericht publiceerden over WhatsApp dat achteraf gezien misschien overbodig was.

Op woensdag schreven we dit artikel over WhatsApp en gebruikersnamen. Op het eerste oog is het geen heel gek artikel voor ons om te publiceren. We halen namelijk WABetaInfo regelmatig aan als bron, omdat die leaker regelmatig nieuws brengt over de meest gebruikte app van Nederland, vaak ver voordat dat een realiteit is. Dit keer was het, achteraf bezien, wellicht overbodig dit nieuws te hebben gebracht. Dat begint al bij de kop: "WhatsApp lijkt dichter bij release van gebruikersnamen te komen" is nou niet bepaald een hard feit, of een concrete gebeurtenis waar je iets aan kunt ophangen.

Dat WhatsApp aan gebruikersnamen werkt, is geen nieuws. Dat wisten we al sinds 2023, overigens ook op basis van WABetaInfo. Dit keer was er wel wat nieuwe informatie bekend. Zo bevatte een bètaversie van de app nu verwijzingen naar de werking van de gebruikersnamen. Het was nu bekend welke soorten gebruikersnamen waren toegestaan en hoe die werden weergegeven. Op basis van die informatie besloot de redacteur in kwestie, ikzelf dus, het artikel alsnog te schrijven.

Direct na publicatie twijfelde ik al of dit eigenlijk wel nieuwswaardig genoeg was. Nieuws is, zoals de naam al zegt, iets dat nieuw is. Dat WhatsApp 'nog steeds ergens aan werkt' is dan ook geen nieuws. Vergelijk het met de politiek: als een kabinet 'nog steeds zit', schrijf je daar geen krant mee vol, maar als het valt wel (al was het kabinet Schoof daar misschien juist wel een slecht voorbeeld van...). Ook bij dit WhatsApp-nieuws voelde het achteraf wat geforceerd om te schrijven dat de dienst nog steeds ergens aan werkte. Die kleine vernieuwingen waren bij nader inzien niet groot genoeg om er een nieuwsartikel van te maken.

Afschieten

Ik was niet de enige die dat dacht. Een andere redacteur had het nieuws namelijk al 'afgeschoten' - hij wel. Dat hebben we op de redactie als volgt geregeld. Het grootste deel van het nieuws op Tweakers wordt tijdens nieuwsdiensten geschreven. Tussen 07.00 uur 's ochtends en 21.00 uur 's avonds, en in de weekenden, draaien we verschillende diensten waarbij één redacteur al het nieuws schrijft dat er voorbij komt in onze tipkanalen, persberichtenboxen, sociale media en RSS-feeds. De nieuwsredacteur van dienst maakt de hele dag door afwegingen: is dit nieuwswaardig, is het oud, kunnen we hier een haakje bij vinden? Als doorgewinterde journalisten ontwikkel je al snel een zesde zintuig voor wat wel en niet relevant is. We weten welke onderwerpen passen bij Tweakers en welke niet (nieuwe hardware ja, kortingsacties nee), we kennen bronnen (sommige leakers zijn betrouwbaar, andere negeren we structureel), en we weten wanneer we nieuws wel en niet kunnen oppakken (een dienst uit Europa ja, een dienst uit India eerder nee).

Tijdens een nieuwsdienst maakt een redacteur heel veel van die keuzes. Kijk alleen al naar de cijfers over tips die we van jullie ontvangen. Op maandbasis pakken we ongeveer twintig procent op, maar verwijderen we de overige tachtig procent, om uiteenlopende redenen. Bij een groot deel van die afwegingen gaan we er vanuit dat alle collega's die maken. Sommige ervan hebben we ook letterlijk vastgelegd in een redactiedocument, omdat we daar duidelijke regels over kunnen opstellen.

Harde keuzes, maar geen harde wetenschap

Maar nieuws is geen harde wetenschap. Je kunt keuzes niet oneindig blijven vastleggen, want nieuws bestaat bij de gratie van uitzonderingen. Dus komen er ook heel vaak situaties voorbij waarbij we een afweging moeten maken die we niet eerder hebben gemaakt, of waarbij iets aparts aan de hand is. Uiteraard overleggen we daar veel over, maar uiteindelijk moet iemand een besluit nemen.

Daarvoor gebruiken we op Slack ons zogenaamde #afschietkanaal. Daarin 'schieten we nieuws af', met een reden, en duidelijk voor collega's. Dat doen we niet met al het nieuws. Dat zou onbegonnen werk zijn - wederom met verwijzing naar alleen al de submitcijfers. Als we tijdens een nieuwsdienst iets zien waarvan we A: redelijkerwijs vermoeden dat een andere redacteur het ook tegen gaat komen en B: het met een onderbouwde reden niet brengen, plaatsen we in het dit kanaal.

Neem als voorbeeld deze koelblokken voor RTX 5000-gpu's van Alphacool. Daar kwam vanochtend een persbericht van uit, maar die producten waren eerder dit jaar al aangekondigd. De kans is groot dat een volgende redacteur dat persbericht ziet en ermee aan de slag zou gaan, dus schieten we het af in het afschietkanaal. Een ander voorbeeld is een verhaal over het stoppen van elektronicazaak CeX. Dat zat meermaals in onze tipbox van lezers (waarvoor dank!), maar we vinden de mening van een willekeurige winkelmedewerker niet onderbouwd genoeg om te beschrijven. Hup, in het afschietkanaal!

Niet goed gekeken

Dan nu de hand in eigen boezem: dan moet je tijdens je nieuwsdienst wel in dat kanaal kijken, en dat deed ik niet. Daar wees de betreffende collega me in de ochtend pas op, ná publicatie. Hij had het nieuws van WABetaInfo een dag eerder al gezien, afgewogen en terecht naar de prullenbak verwezen. "Dit is wel heel erg komkommertijd-achtig", was het commentaar erbij.

Daar had de collega een punt. Met de paar nieuwe details die er waren, is er geen man overboord; het nieuws misstaat niet in het nieuwsaanbod. Maar ik had hier beter op moeten letten op de afweging van een collega. Uiteindelijk is het belangrijk dat redacteuren dezelfde afwegingen maken, anders is het ook voor lezers onduidelijk waar Tweakers voor staat.