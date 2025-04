We checkten een 'scoop' kapot over de Nintendo Switch 2-prijs

Daar dachten we even een mooie primeur op het spoor te zijn. In onze submitqueue kwam een tip binnen van een lezer die op de website van Coolblue iets interessants spotte: de prijs van de net aangekondigde Nintendo Switch 2. Maar een scoop bleek dat niet te zijn.

Wat voor artikel is dit? De komende tijd willen we jullie wat meer vertellen over het nieuws op Tweakers. Daarom willen we met regelmaat een artikel schrijven waarin we beschrijven wat er achter de schermen speelde bij het Tweakers-nieuwsteam. Waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt, welke journalistieke overwegingen maakten we, hoe bepalen we wanneer iets nieuwswaardig is of juist niet? Dit is een experiment om te kijken of jullie dit soort artikelen waarderen. Wil je iets aankaarten of vragen? Laat het dan weten in de comments!

Nintendo's aankondiging van de Switch 2 en de bijbehorende Mario Kart-tease een week geleden werd erg goed gelezen. Met 335 reacties was de aankondiging ook goed voor veel discussie, met name over dat ene nog ontbrekende aspect: de prijs. Nintendo noemde die niet in zijn presentatie en dat leidde uiteraard tot veel speculatie. Zou het nieuwe model duurder worden dan het origineel en zo ja, hoe veel dan? Sommige gebruikers op het forum verwachtten rond de 440 euro, maar het blijft speculeren.

Totdat we ineens een tip kregen van een gebruiker via ons gebruikelijke tipkanaal. De Switch 2 stond al op Coolblue, mét een prijs erbij van 499 euro. Heel even dachten we daar een mooi scoopje te hebben. Webshops maken dit soort foutjes namelijk geregeld en we schrijven regelmatig nieuws daarover. Zo publiceerde Best Buy Canada de prijs van de DualSense-controller voortijdig, toonde een Finse webwinkel ooit de prijs van de Nvidia GeForce RTX 4060 en toonde een Zwitserse prijsvergelijker ooit de prijs van een nieuwe Fairphone. Dat Coolblue dus per ongeluk de prijs van een product te vroeg onthult, is niet heel vreemd. Toch hebben we het nieuws niet gebracht.

In een dergelijk geval doen we eerst snel twee dingen: we maken een screenshot en we slaan de pagina op in de Wayback Machine. De ervaring leert namelijk dat zo'n listing heel snel kan verdwijnen. Met een screenshot en een linkje naar de gearchiveerde pagina hebben we dan alsnog informatie om een bericht te schrijven.

Nadat we dat hebben gedaan, nemen we natuurlijk contact op met Coolblue voor hun uitleg of weerwoord. Deze tip kregen we op vrijdagmiddag binnen. Dat is een moment waarop persvoorlichters vaak niet goed bereikbaar zijn. Het pr-bureau dat Coolblue in de hand heeft genomen, reageerde niet op onze vragen - overigens tot op de dag van vandaag niet. Ondertussen begonnen we ook te twijfelen: klopte deze prijs wel echt? Hij stond inmiddels al meerdere uren online: opvallend lang als het echt om een fout zou gaan. We begonnen te speculeren op de redactie: zou Coolblue een willekeurige prijs hebben genomen als placeholder? Waarom zou de grootste webshop van Nederland in het cms niet een knop hebben met 'Prijs onbekend'? En waarom koos het voor deze prijs, eentje die weliswaar hoog ligt, maar niet ondenkbaar hoog? Waarom dan niet 0,01 euro of juist 999.999, zodat je weet dat het gaat om een tijdelijke prijs?

Door al die twijfel durfden we het niet aan te publiceren. We hadden immers geen bevestiging dat deze prijs klopte. We spraken de klantenservice aan, maar die gaf wisselende antwoorden. Een werknemer gaf ons via de chat aan dat die niet wist waar de prijs op was gebaseerd, maar op X reageerde Coolblue weer wel stellig door te zeggen dat het 'een verwachting' was.

Een eerste kladversie van een artikel dat we al hadden klaarstaan

Uiteindelijk bleek een behulpzame tweaker uitkomst te bieden. Die bleek kennis te hebben van het achterliggende productsysteem van Coolblue. Het blijkt daarin niet mogelijk te zijn een productpagina live te zetten zonder daaraan een prijs te koppelen. Een werknemer kan zo'n pagina dus bijvoorbeeld al vroeg online zetten, mogelijk met als doel zoekmachineoptimalisatie, maar moet daaraan vervolgens wel een prijs hangen. In dit geval koos Coolblue klaarblijkelijk voor een verwachte prijs, maar niet de daadwerkelijke. Dat betekent helaas ook dat we ons nieuws kapotcheckten. We hebben nog kort overwogen het artikel te brengen voorzien van al die waarborgen, met een kop als 'Coolblue toont prijs van 499 euro bij Nintendo Switch 2', maar dat idee ging vrijwel direct de prullenbak in omdat het te veel stemmingmakerij zou zijn. Een eerste opzet van het artikel zelf belandde dus ook snel in dezelfde prullenbak.