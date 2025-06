Redactieblog #6 - Tweakers gaat verhuizen

Een kleine vier jaar na onze vorige verhuizing breken we de redactieruimte, het testlab en de videostudio’s opnieuw af om ze op een andere locatie weer op te bouwen. Op 30 november zeggen we onze oude werkplek vaarwel en laden we de wagens in.

Sinds 2020 bevindt het Tweakers HQ zich in het INIT-gebouw in Amsterdam, waar ook andere DPG-titels als de Volkskrant, Trouw en Het Parool te vinden zijn. Daar komt nu dus verandering in; vanaf eind 2023 is het terrein van DPG Media bij knooppunt Amsterdam Amstel onze thuisbasis. De afgelopen paar jaar heeft DPG Media op deze plek druk gewerkt aan een nieuw kantoor. Op dit terrein stond al de drukkerij van DPG. Omdat dat nieuwe kantoor al best vol komt te zitten en we met een testlab en videostudio’s nogal specifieke eisen hebben, komen wij lekker in een hoek van het drukkerijpand te zitten. Enigszins ironisch natuurlijk voor een website.

Redactie en testlab aan de vooravond van de verhuizing: het meeste is al ingepakt.

Dat klinkt misschien als een verdomhoekje, maar niets is minder waar. We verruilen een kantoor met lage plafonds en weinig daglicht voor een mooie, hoge ruimte met veel ramen rondom. Waar de redactie en het testlab nu gescheiden zijn door een gang, komen we in dezelfde ruimte te zitten. En waar onze studio’s nu op een andere verdieping zitten, niet handig als we iets groots zoals een tv willen filmen, komt onze gloednieuwe videostudio als centerpiece midden in de ruimte te staan.

De videostudio wordt deels van glas en komt in het midden van de ruimte te staan.

Zo’n verhuizing is een flinke klus. De verhuizing van het testlab is al meer dan een week geleden begonnen met het afbreken en inpakken van testopstellingen. Sommige dingen vereisen bepaalde expertise. Zo hebben we een speciale ruimte voor geluidstests die bijvoorbeeld ontkoppeld van de vloer staat, en een nieuwe kooi van Faraday voor wifitests die je niet even IKEA-style in elkaar klikt. Dus ook na de verhuizing zullen we nog wel even nodig hebben om alles weer piekfijn ingericht te krijgen.

Collega Olaf poseert tijdens de opbouw

in de nieuwe kooi van Faraday.

Jullie gaan daar als het goed is zo min mogelijk van merken, maar het kan dat we eind november en begin december wat minder reviews plaatsen dan normaal, omdat onze testfaciliteiten voor een groot deel in bakken zitten. En ook op het gebied van video zullen we een overbruggingsperiode hebben, want de nieuwe videostudio zal nog niet helemaal af zijn op het moment dat we de overstap maken. Dus wellicht dat je wat andere achtergronden ziet bij een paar video’s.

Als alles achter de rug is en we gesetteld zijn, komen we nog met een video waarin we jullie een tour van de nieuwe faciliteiten geven.