Taiwanees schoenenmerk gebruikt siliciumafval van chipfabrikant TSMC in schoenen

Het Taiwanese schoenenmerk Ccilu verkoopt schoenen die gemaakt zijn van gerecycled siliciumafval van chipfabrikant TSMC. Het merk bracht vorig jaar pantoffels van siliciumafval op de markt; nu heeft het bedrijf daar slippers en sportschoenen van siliciumafval aan toegevoegd.

Voor de schoenen van siliciumafval werkte Ccilu samen met Semisils Applied Materials, een partner van de Taiwanese chipmaker TSMC. Ceo Wilson Hsu zegt dat het verbruik van ruwe olie met 0,5 liter verminderd is per gemaakte schoen. Ook zou de koolstofuitstoot per schoen 1kg lager liggen.

Eerder bracht Ccilu schoenen van andere afvalmaterialen op de markt, zoals van gerecyclede koffiedik en een reeks schoenen van gerecyclede petflessen. Verder werkte het samen met Warner Bros. aan schoenen met Wonder Woman- en Batman-thema, en met de PGA Tour voor golfschoenen gemaakt van afval uit de oceaan.